El viernes 5 de junio y después de haber permanecido 85 días con las puertas cerradas, volverán a la actividad con atención al público los bares, restaurantes y lomotecas de la provincia, con fuertes restricciones. La decisión fue tomada ayer en el Gobierno provincial, según confirmaron a DIARIO DE CUYO fuentes oficiales. De domingos a martes será con trabajo hasta las 20 y de miércoles a sábados habrá atención hasta la medianoche, aunque sólo hasta las 23 se permitirá el ingreso de comensales.

La noticia era esperada con mucha expectativa tanto desde la Asociación de Empresarios Hoteleros Gastronómicos de San Juan (AEHGSJ) como desde el gremio del sector, cuyos referentes se reunieron ayer en un hotel céntrico (ver Encuentro para...) para terminar de coordinar los detalles para la vuelta a la actividad.

La atención tendrá características particulares porque será con reservas, para diferenciar tandas de horarios y para poder preparar los diferentes menús con tiempo (ver infografía). Y se hará por grupos de comensales, para respetar la ventilación y limpieza del salón.

Ya desde el jueves 12 de marzo, por disposición del Gobierno sanjuanino e incluso previo al inicio de la cuarentena que decidió la administración de Alberto Fernández para todo el país, los locales gastronómicos de la provincia fueron obligados a cerrar sus puertas. Fue, junto con las escuelas y el turismo, una de las primeras actividades en tener que dejar de trabajar por temor al contagio del Covid-19. Es que la tarea, si no se toman fuertes medidas de seguridad, es fuente de alto riesgo de propagación del virus porque se trata de la manipulación de alimentos, vajilla, manteles y cercanía entre los comensales. Y si bien no hay estudios que los confirmen con total seguridad, el contacto con material infectado y ni hablar de personas enfermas, pueden ser focos para provocar en la población nuevos contagios. Por eso es que en el Gobierno sanjuanino demoraron la decisión hasta estar seguros de contar con el protocolo necesario para que la vuelta a la actividad sea lo menos riesgosa posible.

La actividad gastronómica, según fuentes del sector, de empleo a unos 3.300 trabajadores. Y se calcula que en San Juan funcionan unos 150 bares, restaurantes y lomotecas.

Fabio Nievas, titular de la asociación que agrupa a los empresarios del rubro, dijo que no tenía un cálculo de las pérdidas económicas que habían sufrido durante este tiempo, pero afirmó que eran "cuantiosas". Incluso algunos comercios han cerrado sus puertas, pero no hay un número de los comerciantes que debieron tomar esa decisión por las pérdidas sufridas.

Un dato importante a tener en cuenta es que terminado el horario autorizado, que de domingo a martes será a las 20 y el resto de los días se prolonga hasta la medianoche, no deberá quedar ningún comensal en el interior del salón. Según han dado a conocer las autoridades, la falta de cumplimiento de estas normas por parte de los clientes dará lugar a que los propietarios del comercio los obliguen a retirarse del lugar.

Siguiendo una evolución de lo ocurrido hasta ahora con la actividad, y tras el cierre de los locales desde el jueves 12 de marzo, a partir del lunes 11 de mayo, el Gobierno provincial autorizó a bares, cafés y restaurantes tanto de shoppings como los que están en la calle, además del delivery o reparto a domicilio autorizado que ya venían practicando, a agregar el llamado "take away", es decir la entrega con retiro, sin permanencia de público en el local. Para esa alternativa se les pidió a los dueños de los locales que habilitaran los pedidos de todas las modalidades posibles para evitar filas de espera en la vereda.

Otra característica que tendrá la nueva fase es que tendrá preferencia el cobro por medios electrónicos y se llevará un registro de asistentes para fines epidemiológicos. Es que, en el caso de detectarse algún cliente infectado, permitirá determinar quiénes fueron los comensales que fueron a comer o a tomar un café ese día, para hacer el seguimiento correspondiente.

También se reemplazarán las cartas tradicionales por elementos descartables y habrá letreros en las paredes con códigos QR para que los comensales los descarguen del celular y puedan abonar sus consumiciones.

Además de las precauciones que se deberán adoptar en el interior de los locales, también la llegada de los insumos tendrá características particulares. Por ejemplo se recomienda que los conductores y el personal externo que realiza entrega de mercaderías no efectúe la descarga y permanezca en sus vehículos. Además, el personal que recibe la mercadería deberá utilizar tapabocas o máscaras y lavarse las manos antes y después de realizar todas las tareas vinculadas con su manipulación y traslado. También se deberán desinfectar los empaques de los alimentos con soluciones en base a alcohol o lavandina. Por otra parte, los comensales sólo se podrán quitar el barbijo para comer, se eliminarán los lugares de uso común como los "salad bars" (rincones para ensaladas) y los sectores de juegos para los niños.

Otra cuestión a considerar es que, finalizado el turno de la reserva, se deberá desinfectar no solamente la vajilla sino también todas las superficies que estuvieron en contacto con los clientes, por ejemplo sillas y mesas, y preparar todo para el siguiente turno de clientes. El personal deberá también desinfectarse las manos.



Numeroso

5.000 Es la cantidad de trabajadores que se estima que se desempeñan entre los rubros hotelero y el gastronómico en la provincia.

Residuos

Según el protocolo adoptado para la actividad, la basura que se genere con la reapertura al público de los locales comerciales deberá disponerse en bolsas plásticas gruesas, sólo llenas hasta las 3/4 partes de su capacidad. Luego se las cerrará con un nudo ciego y se las desinfectará.

> Encuentro para coordinar la reapertura de locales



Integrantes de la Asociación de Empresarios Hoteleros Gastronómicos de San Juan (AEHGSJ), que conduce Fabio Nievas, y representantes del gremio gastronómico en San Juan, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), que tiene como secretaria general a Graciela Baraza, se reunieron en la mañana de ayer en un hotel céntrico para empezar a planificar el regreso a la actividad.

Nievas destacó la necesidad de trabajar en conjunto, empresarios y el gremio del sector, luego del parate que sufrieron desde el 12 de marzo.

Si bien destacó que tanto la modalidad del delivery como del "take away", es decir encargar el pedido y retirarlo del local, sirvieron durante esta etapa, la mayor expectativa está centrada en la reapertura de los locales comerciales. "Algunos quedarán en el camino, pero es importante la etapa que se viene", dijo el dirigente. Es que muchos comerciantes han debido afrontar el alquiler de los locales, negociado con los propietarios, y el pago de salarios, impuestos y servicios. Y si bien algunos se pudieron defender con las modalidades adoptadas, no todos estaban preparados para afrontar el sistema.

Desde el gremio, Baraza, destacó el trabajo realizado en la preparación del protocolo de la actividad, que finalmente fue aprobado por las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia.

Al momento del encuentro, todavía no habían sido notificados de la fecha de regreso de la actividad, aunque tenían la expectativa de que fuera la semana próxima. Después se conoció que será el viernes 5 de junio, con horarios y modalidades a los que se deberán adaptar no sólo comerciantes y el personal, sino también los clientes.