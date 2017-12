El 2017 cerrará con un saldo terrible en cuanto a la fatalidad de los siniestros viales y dando por terminada la tendencia en baja que se venía registrando desde el 2013. En lo que va del año 119 personas perdieron la vida por esta causa, un 57% más que en el 2016 cuando hubo 76 víctimas fatales. Estos datos corresponden a las estadísticas que maneja el Observatorio de Seguridad Vial y a los casos publicados por este diario.



Para los especialistas, la imprudencia y la falta de conciencia son las causas principales de esta realidad poco alentadora.



Entre el domingo y el lunes pasado murieron 7 personas, por una conducta imprudente, convirtiendo al penúltimo fin de semana largo del 2017 en el más trágico del año (ver aparte) y a diciembre como el mes con más muertes. En lo que va del mes fallecieron 16 personas, superando a enero de este año en el que hubo 15 fallecidos y era hasta ahora el más fatal.



La cantidad de víctimas en apenas dos días puso de nuevo en el tapete el tema de la fatalidad de los siniestros viales en la provincia. En los últimos 4 años había bajado la cantidad de muertos por esta causa. Desde el 2013 al 2016 se registró en la provincia una baja consecutiva en la cantidad de personas que perdieron la vida en siniestros viales. Pero este año volvió a crecer y a superar ampliamente los números del año pasado. En el 2013 hubo 173 víctimas fatales por esta causa; en el 2014, 130; en el 2015, 121; en el 2016; 76; y en los que va del 2017, 119.



Teniendo en cuenta la cantidad total de víctimas de este año se calcula que por mes 10 personas, en promedio, murieron en accidentes de tránsito.



Para los entendidos este saldo negativo se debe a la falta de conciencia de la gente, tal como lo dijo en una ocasión anterior el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, y como lo afirmó Daniel Valenzuela, del área de Seguridad Vial de Rawson.



Afirmación basada en las estadísticas. Este año hubo 43 personas que fallecieron en siniestros viales en los que sólo hubo un vehículo involucrado. De ese total, 23 murieron tras chocar contra un objeto fijo el vehículo en el que viajaban; 11 por vuelcos y 9 por caídas casuales de la moto. Si bien se desconoce las causas de estos hechos, suponen que fueron por exceso de velocidad, por conducir alcoholizado o dormirse mientras se manejaba.



Los operativos de control no disminuyeron, se pusieron en marcha más campañas de prevención y se instalaron semáforos en los cruces con mayor siniestrialidad. Ninguna de estas medidas sirvió para evitar que volviera a crecer la cantidad de muertos en siniestros viales. Es por eso que el Gobierno implementará en el 2018 las fotomultas con la esperanza de revertir la situación.

Fin de semana trágico

Entre el 24 y 25 de diciembre fallecieron 7 personas en siniestros viales en la provincia, convirtiendo al penúltimo fin de semana largo del 2017 en el más trágico del año. En todos los casos estuvo presente la imprudencia. En Pocito un motociclista sin casco murió tras cruzarse de carril e impactar contra un colectivo; dos amigos fallecieron en Caucete tras impactar su auto contra un árbol cuando intentaron pasar a otro vehículo; otro motociclista perdió la vida en Pocito tras chocar de frente contra una camioneta; en San Martín falleció una chica que, el pasado 22 de diciembre, viajaba como acompañante en la moto que guiaba su hermano y ambos cayeron al asfalto por esquivar un perro.



La última víctima fatal fue Nahuel Torres (20 años, el menor de dos hermanos). Falleció el 25 sobre las 17,30 en el interior de la Villa Mariano Moreno, en Chimbas, al pasar de largo en una curva y estrellar violentamente su cuerpo contra un árbol.



Según fuentes policiales, Nahuel no perdía oportunidad de conducir esa moto Yamaha 150 cc que le habían regalado hace poco, aunque se la habían prometido para su cumpleaños número 18.



"No andés en la moto", le dijeron esa tarde, pero el joven no hizo caso: "Voy a comprar cigarros y vuelvo", dijo en su casa. Y enfiló por la calle Vicente Álvarez hacia al Norte, pero al llegar a una curva cerrada de esa calle para retomar por Chile, no pudo, impactó contra el cordón de la vereda y, aunque la moto siguió, él fue frenado en seco por un árbol.



Voceros policiales indicaron que el joven perdió la vida prácticamente en el acto, porque viajaba sin casco y el golpe se concentró principalmente en su rostro. El caso es investigado en la seccional 17ma.

Motociclistas

61

Es la cantidad de motociclistas que en lo que va del año perdieron la vida tras protagonizar un siniestro vial.

20

mil es la cantidad de motos que, hasta septiembre pasado, estaban en el depósito de 9 Julio, tras ser radiadas.

23

Es la cantidad de acompañantes que fallecieron en los siniestros viales registrados en lo que va del año.

Opinión

Más educación y dureza

Daniel Valenzuela, del área de Seguridad Vial en Rawson

"Lamentablemente vemos cómo día a día más personas pierden la vida en los siniestros viales, en su mayoría por imprudencia, y eso nos hace replantearnos qué hacer para revertir esta situación. Creo que el Estado municipal, provincial y nacional debe implementar políticas que logren ese cambio. Si pusimos un semáforo en un cruce donde se producían muchos siniestros viales y aun así vemos que no disminuyeron, hay que analizar qué otra medida se debe tomar. En este marco estoy seguro que la educación y la dureza en las sanciones son dos pilares fundamentales. Educación en los niños que son los conductores del futuro y sanciones más duras a los adultos que comenten infracción porque a pesar de las campañas de concientización siguen cometiendo infracciones y, lo que es peor, poniendo en riesgo su vida, la de su familia y la de terceros. Desde el municipio de Rawson trabajamos mucho en la educación de los chicos. Visitamos las escuelas y las colonias de verano con la Pista de Educación Vial y es muy reconfortante ver cómo ellos ya conocen las señales de tránsito y saben que deben viajar en el asiento trasero y con el cinturón puesto. Eso demuestra que en un futuro van a respetar las normas de tránsito. Y si a los adultos se les cobra una cifra muy elevada por violar estas normas, creo que servirá para que se vean obligados a respetarlas".