Desde el hospital. Víctor Luis Marín está internado de forma permanente desde hace casi 50 días. Pide que lo ayuden a salir de ahí y vivir un poco mejor. Lo único que hace es escuchar radio.

La situación de un hombre de 78 años que tienen ambas piernas amputadas y que no tiene familiares que estén en condiciones de cuidarlo, conmueve al personal del hospital de Caucete desde hace cuatro meses. Este caso llegó a la Justicia. La jueza de Paz del departamento, Luciana Salvá, emitió un oficio para que PAMI se responsabilice de este afiliado, pues personal del hospital y los familiares pidieron ayuda a la obra social, pero no recibieron ninguna respuesta. Ante esta intimación, ayer se presentó una trabajadora social del PAMI en el hospital caucetero y dijo que aún no saben si el hombre podrá o no ser trasladado a algún geriátrico. "Pedimos un informe médico, para ver si puede valerse por sí solo y si no tiene enfermedades infectocontagiosas. Recién ahí sabremos si puede ser recibido por alguna institución", explicó Clara Oliver, la trabajadora social de PAMI quien además dijo que la obra social no recibió ningún pedido de ayuda de antemano. Esta versión fue desmentida por gente del hospital.



Víctor Luis Marín tiene 78 años. Fue amputado hace 35 años, después de que se le infectara una herida en un pie. Es oriundo de Bermejo y siempre vivió ahí. "Me gustaría estar en Bermejo, en mi casita", dijo el hombre desde la cama del hospital de Caucete, cuando se le preguntó qué necesitaba. Es que lleva casi 4 meses viviendo entre el hospital y la casa de una hermana que es mayor que él y que no puede ni moverlo de la cama.



Según la jueza y la gente del hospital este señor, que está lúcido y habla sólo con un poco de dificultad, estuvo internado en Caucete 60 días y luego se hizo cargo un familiar. A los 15 días las asistentes sociales del hospital fueron a ver su estado y descubrieron que estaba peor que antes. Lo volvieron a internar y ahora lleva 50 días más. "Tenía una escara muy grande e infectada en la espalda", dijo Gloria Elasche, la trabajadora social del hospital. En este contexto y tras pedir ayuda al PAMI, según dijeron, pidieron la intervención de la Justicia.



Ante esta situación, en la mañana de ayer, la trabajadora social del PAMI se hizo presente en el hospital. "El hogar geriátrico es para personas que resuelvan sus necesidades. Puede estar en una silla de ruedas, pero debe ir al baño solo, por ejemplo. Para las personas que no pueden valerse por sí mismos no hay ninguna institución. Hay un vacío. Nosotros ahora necesitamos los informes médicos para ver la situación. Esto no significa que no lo vayan a recibir en ningún lugar, pero tenemos que evaluar el caso. Nosotros nos enteramos por el oficio del juzgado. No se hizo ninguna intervención interinstitucional", dijo Oliver, mientras que su par del hospital de Caucete afirmó que sí hubo pedidos. "Nosotros pedimos y enviamos a los familiares para que hicieran las presentaciones al PAMI. Instruimos a los familiares y todo lo que el PAMI les iba pidiendo lo completábamos nosotros. Juntaron toda la documentación que se les pidió", dijo Elasche, y remarcó que hasta ayer, el PAMI nunca fue a ver al paciente.