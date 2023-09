Carlos Canga, director de Educación Superior del Ministerio de Educación, manifestó en Radio Sarmiento que la solución, a parte, de los reclamos de los alumnos de la Escuela San Martín que ayer realizaron una populosa sentada como protesta.

Respecto a la falta de autoridades, el funcionario aseguró haberse enterado por whatsApp de la renuncia de la regente y aclaró que no los nombramientos no pueden hacerse de manera inminente. "No es una solución rápida, se nombrará alguien de manera transitoria o se hará presente la supervisora o yo", explicó y dijo que lo harán con el objetivo de firmar mesas de exámenes y garantizar a los chicos el funcionamiento administrativo.

Además, dijo que días atrás se realizó un relevamiento para poder iluminar las aulas y partes del edificio que hagan falta como conseguir bancos. "Ya lo hemos estado trabajando con obras menores y estaría solucionado entre hoy y el lunes", dijo Canga en el programa Demasiada Información.

"No tenemos iluminación, las aulas están a oscuras, no tenemos bancos ni sillas, hay aulas de 60 alumnos donde se tienen que sentar de a tres en un banco o en el piso para poder tomar la clase, las puertas están sin picaportes", se quejó ayer Johana Carrizo, presidenta del Centro de estudiantes del colegio.