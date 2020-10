En la jornada de ayer se realizaron bloqueos en dos sectores de Jáchal, en busca de contactos estrechos con los dos contagiados confirmados el día sábado.

Tal cual establecen los protocolos, personal de Salud Pública, fuerzas de seguridad y trabajadores municipales llevaron a cabo los mecanismos de bloqueos, rastrillajes y posible detección de casos positivos en sectores del departamento norteño que rodean las viviendas de los positivos de COVID ya confirmados.

En este sentido se realizaron testeos rápidos a todos los vecinos y, afortunadamente, todos dieron negativo. “En cuanto a los testeos que se hicieron ayer en las zonas de bloqueo, debo agradecer enormemente a los vecinos, por su predisposición en las 2 zonas de rastrillajes que se llevaron a cabo ayer, donde todos los testeos dieron negativo. Quiero llevar tranquilidad a la población porque estamos trabajando con Salud Pública y la Policía de San Juan, junto a personal municipal en los rastrillajes y bloqueos que corresponden a través de los protocolos establecidos. Van a seguir los controles, vamos a seguir cuidando a la población”, aseguró el intendente Miguel Vega.

De todas maneras, esto no termina ahí. Continuarán este lunes con testeos e hisopados para no dejar cabos sueltos y determinar si el virus se propagó o no en el departamento.