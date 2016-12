“Tenemos la reliquia. Ya está concedida”, dijo emocionado el sacerdote Marcelo Alcayaga, a cargo de la parroquia de San Antonio de Padua, en Sarmiento.



La alegría de él y de la comunidad mediagüina tiene justificación. Es que el templo volverá a contar con una reliquia de su patrono, una circunstancia que le pondrá fin a más de siete años de desazón por el robo de la reliquia anterior.



Ese hecho jamás fue esclarecido, lo que profundizó la amargura de la comunidad católica de Sarmiento. La de San Antonio es una de las devociones más convocantes en la provincia, un factor que, dijeron, fue determinante para que desde Italia decidieran enviarles otro tesoro invaluable para los católicos. Estiman que la reliquia llegará durante el primer trimestre de 2017.



“Cuando me designaron a la parroquia en 2015, lo primero que encontré fue la tristeza de la gente por la reliquia perdida en 2009. Entonces, junto a un grupo de fieles, empezamos los trámites para contar con otra.



Enviamos una carta a Italia, avalada por monseñor Delgado, y grande fue nuestra sorpresa al recibir como respuesta que ya estaba disponible la reliquia para nosotros. Todavía no lo podemos creer”, señaló Alcayaga.



El sacerdote dijo que una de las fundamentaciones del pedido se basó en las pruebas de fe que tiene el Santo en Media Agua, especialmente cada 13 de junio cuando el cierre de las fiestas patronales concentra a miles y miles de fieles. Además, en Ullum hay otra reliquia de este Santo, desde 2004.



“Yo creo que eso los movilizó a entregarnos la reliquia. No tengo dudas que la gran devoción que hay por San Antonio de Padua en Media Agua ayudó a que concedieran nuestro pedido”, agregó el sacerdote.



Según Alcayaga, la reliquia que mandarán desde la Basílica de San Antonio, en Padua, es de primer grado, es decir, corresponde a parte del cuerpo del Santo. Se trata de masa corpórea (no fue especificado qué parte), uno de los trozos extraídos durante la segunda exhumación de sus restos, en 1981, tras cumplirse 750 años de su muerte. Entonces, los Frailes Menores Conventuales solicitaron permiso a la Santa Sede para separar algunos fragmentos de su cuerpo.



Estiman que la reliquia llegará durante el primer trimestre del año que viene y será un emisario sanjuanino quien tendrá la responsabilidad de ir a buscarla. Una vez llegada a Media Agua, tienen previsto realizar una gran fiesta de celebración.



A su vez, ya empezaron a evaluar distintas medidas de seguridad, pues el objetivo es que luego de ser entronizada pueda ser venerada por los fieles en todo momento. Por eso, no descartan que quede expuesta en una caja de cristales blindados, con alarma e incluso cámaras de seguridad.



“Esto es volver a empezar, dar vuelta la página. Es olvidar el robo para cambiar la tristeza por alegría”, señaló el Padre Marcelo.

Pastorcitos de Fátima



A principios de 2009 llegaron a la parroquia Nuestra Señora de Fátima las reliquias de los pastorcitos a quienes se les apareció la Virgen en 1917, en Portugal. Se trata de un trocito de la piel de Francisco y una pequeña astilla del ataúd donde yace el cuerpo de su hermana Jacinta (fallecieron en 1919). Fue el sacerdote Víctor Gallardo quien las solicitó a la Sagrada Congregación para los Santos.





San Leopoldo Mandic



La reliquia de San Leopoldo Mandic, considerado uno de los santos icónicos de la misericordia, está conformada por un trocito de su masa corpórea. Es propiedad del sacerdote José Juan García, quien la ha llevado para veneración en las parroquias en las que fue designado párroco.

De la sotana de Juan Pablo II



Tres años después de la muerte de Juan Pablo II, la parroquia de Villa Krause recibió en donación una estampa con la imagen del ex Papa y una diminuta parte de su sotana. Fue una docente del Colegio Juan Pablo II, de Rawson, quien la pidió al Vaticano y, tras recibirla, la llevó a la parroquia.



San Pío de Pietrelcina



La reliquia consiste en un trozo de su hábito que llegó a la parroquia María Madre de Dios, en el barrio Aramburu, Rivadavia. Fue en 2006 y tras una gestión del entonces párroco, José Juan García. San Pío fue un sacerdote que durante más de medio siglo llevó en su cuerpo las señales de la crucifixión (estigmas).

Sangre de Juan Pablo II



En noviembre de 2011 llegó una gota de sangre de Juan Pablo II a la Catedral. Luego, la reliquia fue entronizada en una ceremonia, tras ser colocada en un relicario que fue rescatado de la antigua Catedral luego del terremoto de 1944. La gota de sangre fue sacada del ahora Santo cuando aún estaba con vida, para un estudio. Conservaron 8 gotas, una de las cuales llegó a San Juan.

Otras en la provincia



Santa Bárbara



En la parroquia de Santa Bárbara de calle La Laja, en Albardón, se conserva una reliquia de la Virgen y mártir cristiana del siglo III. Se trata de una parte ósea de su cuerpo que ya tiene más de 1.800 años. La reliquia llegó al templo albardonero desde Venecia, Italia, el 7 de diciembre de 2008.





Santa Teresa



En la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, en el barrio Güemes, de Rawson, se encuentra un trozo del hábito de la Santa empapado en sangre que, para la creencia católica, es incorrupta. Fue donada a la comunidad rawsina por parte de la congregación de las Hermanas Rosarinas en 1994.





Ceferino Namuncurá



En la parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes, en Villa Mercedes, Jáchal, se halla una pequeña muestra ósea del beato Ceferino Namuncurá, enviada por el Vaticano en 2008. En septiembre de aquel año fue entronizado en el templo jachallero y asistieron unos 10.000 fieles a la ceremonia.