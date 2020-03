El DNU presidencial que declara el confinamiento obligatorio con fines sanitarios tomó por sorpresa a tres sanjuaninos que habían bajado de la mina en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. Actualmente están varados en esa provincia ante la negativa de La Rioja de concederles el ingreso y posterior egreso a San Juan. Las gestiones empresariales están presentes, pero hasta ahora no alcanzaron para hacerlos retornar.

Fabrizio Medina, Diego Mallea y Jesús Pérez son operarios de la multinacional Weir Vulco, encargada de resoluciones de emergencia en casos de extractivismo. Los tres fueron envíados el 10 de marzo al Salar del Hombre Muerto a cumplir con el montaje y mantenimiento de sistemas de bombeo auxiliar de petróleo. Allí se quedaron hasta ayer jueves, cuando fueron informados que por un sospechoso de coronavirus en la mina, debían bajar hacia el llano. Así lo hicieron. Sin embargo, estuvieron con el tiempo justo, y cuando llegaron al límite de Catamarca con La Rioja, desde el lado catamarqueño les dijeron que debería probar suerte pues Alberto Fernández había decretado la cuarentena obligatoria desde las 00.

Nuevamente, así lo hicieron. Cautelosos, llegaron hasta la frontera riojana y no los dejaron pasar. Con cierta maña, apelaron a la ciudadanía sanjuanina, de manera que los uniformados de aquella provincia entendieran que estaban de paso. No hubo entendimiento alguno, al contrario, los envíaron de vuelta. Otra vez en Catamarca, los efectivos de los controles de ingreso los dejaron ingresar con la condición de un exhaustivo control médico. Concretado ese paso, encontrado venturosamente un hostel que no estaba cerrado todavía; cabe recordar que ya habían pasado horas de las 00.

Mientras cumplían con los requisitos para quedarse provisoriamente en Catamarca, los tres sanjuaninos telefonearon varias veces a la empresa contratista. Medina y sus compañeros dijeron que Weir Vulco se hizo cargo de inmediato: consiguieron un permiso sanitario de viaje y se comunicaron con autoridades riojanas. No obstante, una vez más no hubo caso. Los tres trabajadores sólo quieren volver a San Juan para respetar la cuarentena desde la provincia. De momento, una familia les alquilará una casa, en donde deberán esperar de mínima hasta el 31 de marzo, a excepción de que los controles de La Rioja cedan.