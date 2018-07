Un guía de lujo. Jorge Balderramo es uno de los hijos de José, el fundador de la herrería. Es el encargado de dirigir a los visitantes por el lugar (Foto: gentileza de Roberto Ruíz).

Un yunque, martillos, un combo. La rueda intacta de una carretela. Herraduras. Herramientas colgadas en los centenarios tapiales de la galería. Al ver esta postal, poco cuesta imaginar cómo hace más de 100 años allí se reparaban ruedas, se construían carros y se fabricaban herraduras. Aunque el lugar ya no funciona, está intacto. Es como ingresar a un túnel del tiempo que lleva a la gente a principios del siglo XX, en pleno apogeo económico jachallero. Esto es lo que los visitantes pueden experimentar al ingresar a la Herrería Balderramo, que está en el corazón de Jáchal, a una cuadra y media de la plaza principal y está abierta al turismo.



Es Jorge Balderramo, más conocido como "el maestro", el encargado de guiar por el lugar al visitante. Nadie mejor que él para contar la historia de la herrería ya que es el hijo menor de los 10 que tuvo don José Balderramo, quien fundó el sitio en 1915. La herrería sirvió para abastecer de herraduras al ganado que se exportaba a Chile y Bolivia. Se construían allí las herramientas para trabajar la tierra y hasta llegaron a fabricar carros. Entonces, don José contaba con la más alta tecnología de la época y era reconocido en el lugar. Sus hijos no dejaron que todo esto se evaporara con el tiempo. Es por es que, a pesar de que hace décadas que no funciona, decidieron abrirlo al turismo. Las visitas guiadas se hacen los miércoles.

Intacto. Cada objeto que se exhibe en el museo está intacto. Los hermanos Balderramo dedicaron su vida a preservar el lugar. (Foto: gentileza de Roberto Ruiz).

