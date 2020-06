Revuelo e incertidumbre sobrevuelan por estas horas la Universidad Nacional de San Juan y puntualmente en la Facultad de Ingeniería. Es que, comenzó a circular un audio en el que, supuestamente, un docente de esa institución insulta y maltrata a sus alumnos porque no entienden un tema. “Son una manga de brutos”, es una de las cosas que se oye en el mensaje.

En el audio, que trascendió a través de las redes sociales, se puede oír la voz de un hombre que dice: “Vamos a explicar ondas electromagnéticas, esto lo vamos a explicar una vez más. Ya me tiene harto esto y me da por los huevos tener que explicarlo a cada rato”. Para continuar: “Pasa que ustedes son una manga brutos, hijos de pu…, me tienen los huevos llenos ya, la pu… que los re parió”.

Al respecto, el decano de Ingeniería, Tadeo Berenguer, aseguró a DIARIO DE CUYO que, “nosotros cuestionamos esta situación y repudiamos por completo este audio. Pero el asunto es que es fundamental saber el origen de ese mensaje, porque no tenemos las pruebas sobre su procedencia. Estamos iniciado una investigación para que el caso pase a la Dirección de Asuntos Legales, para analizar un posible sumario”.

Y agregó: “Lamentamos que no haya una denuncia formal del hecho o que los alumnos no hayan hablado con las autoridades sobre el tema, porque al ser un audio en el que nadie da nombres no sabemos con certeza si es un profesor de la facultad y, menos, quién es”.

De todas maneras, Berenguer aseguró que “por el tema del que habla la persona del audio podemos saber de qué cátedra podría llegar a ser. Por lo tanto, ya hablé con el Jefe de Departamento para que inicie la investigación. De todos modos, seguimos esperando que haya una denuncia, porque no tenemos pruebas pero es una situación que nos obligar a indagar hasta llegar a lo profundo”.