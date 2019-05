Un partido de fútbol entre 5to y 6to año de una escuela de Ullum terminó de la peor manera: uno de los chicos agredió a otro y le quebró el brazo. El hecho ocurrió durante la hora de Educación Física en la EPET Nº9 Dr. René Favaloro, hace aproximadamente un mes y los familiares del adolescente agredido no focalizaron en la gravedad de la situación hasta que fue sometido a una operación que necesitó anestesia total.

El joven quebrado tiene 16 años y su agresor 17. Mariana C, tía del chico golpeado, contó que primero le colocaron un yeso pero su hueso no se soldó y por eso, debieron operarlo el jueves 9. Ahora temen que pierda el año escolar, por el tiempo que ha faltado y porque el alumno de 6to año continúa en el mismo establecimiento.

Pero el enojo no radica en el enfrentamiento que tuvieron los chicos sino que durante el juego que compartieron y la pelea que protagonizaron, el profesor de Educación Física no estaba presente. "Mi sobrino no se dio cuenta que se había fracturado. Cuando se fue de la clase ni el profesor se enteró de lo que había pasado. Los compañeros lo acompañaron al CIC donde lo atendieron y le pusieron el yeso", relató Mariana.

Según la tía, el chico de 16 años es de contextura pequeña y cayó con el brazo derecho luego de recibir un puñetazo por la espalda. "Se quebró el antebrazo y tuvieron que operarlo porque no funcionó el yeso. Si su cuerpo no reacciona al clavo que le colocaron podría tener otra cirugía", lamentó.

Elena, abuela del joven golpeado dijo que la mamá de su nieto es docente de otra escuela de Ullum. "Los padres del niño que le pegó a mi nieto fueron a hablar con mi hija y a pedir disculpas pero no sabemos si esto va a seguir pasando", destacó y agregó que desconocen alguna reacción desde el establecimiento educativo.

La violencia escolar penosamente se da constantemente en diferentes niveles y con una intensidad desmedida como la que vivieron los chicos ulluneros. Ahora, la familia del agredido pide respuestas y la intervención del Ministerio de Educación.