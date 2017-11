El cacique. Andrés de Ogum (derecha) y Jesús, uno de sus hijos de religión, en el templo en el Barrio del Carmen.





Cada tanto, el término umbanda sigue apareciendo en las crónicas policiales. Aunque esté mal empleado o sea percutor para disparar sospechas que luego se diluyen, como el caso de Carlos Varela, cuyo cuerpo fue exhumado para corroborar si su muerte se produjo como indica el certificado de defunción. Su hermano, el denunciante, vinculó a la sospechosa, la esposa, con practicar ritos umbanda.



Con 4 templos registrados en la Dirección de Cultos, la religión umbanda tiene presencia institucional en San Juan. Aunque en realidad hay muchísima más gente involucrada y no muestra interés en ser reconocida como integrante en la comunidad, como lo acepta su máxima autoridad religiosa local, Andrés de Ogum, quien estima en miles sus practicantes y enumera distintas causas de esa decisión.



"Para contrarrestar el miedo social, la mala prensa y mala información, nosotros tenemos que demostrar quiénes somos y qué hacemos", afirmó Andrés, quien en 2010 fue el primero en registrarse en San Juan, en el Barrio del Carmen, bajo la Agrupación Social y Cultural Africanista y Umbandista (ASRAU). "Hay vecinas que pasan por la vereda y se persignan. Mi preocupación desde que estoy en esto ha sido mostrar a la sociedad quiénes somos. Lamentablemente en San Juan encontré una gran resistencia en nuestra propia colonia. Prefieren seguir trabajando desde el anonimato, fomentando este "corre, ve y dile" que hay en la sociedad respecto a nosotros. Algunos lo hacen por miedo a la discriminación, porque no tienen carácter para enfrentar que le digan "brujo" o que en el colegio les digan algo a los chicos. Pero lo más triste es que hay muchos otros que trabajan ocultos porque han elegido a la religión como una salida laboral. Y eso está mal. Una religión nos tiene que marcar un estilo de vida. Los preceptos y conceptos que nos da esa filosofía nos ayuda a vivir".

Umbanda es una religión monoteísta y ágrafa, que se transmite oralmente.

Un médium umbanda afirma que puede contactarse con entidades espirituales. Andrés integra la corriente Umbanda blanca, que no contempla faenamiento de animales. Igual sabe que pasará mucho tiempo para que su religión no se confunda con casos de brujería, adivinadores del futuro, sacrificio de animales y otros tantos casos que alimentan la mala prensa que tiene este movimiento desde antes que surgiera. Anteayer cumplió apenas 109 años.



"En religión no se puede andar haciendo uniones de pareja, ni abrimos caminos, ni mejoramos suerte o curamos el empacho. Todas esas cosas pueden existir, no digo que no, pero no son de religión", sostuvo el sacerdote, quien también indicó que la sociedad sanjuanina "en general es bastante hipócrita, que va los domingos a misa y de lunes a viernes anda buscando quien le tire las cartas y le dé una ayudita en algo", afirmó sin rodeos. Y agregó: "Acá en el barrio la mitad de los vecinos no me saludan. Pero después, a través de la otra mitad, mandan a preguntar si se puede ayudar a algún familiar".



Señaló que a su templo asisten hijos de religión e hijos consultantes.



Los primeros son quienes buscan adoptar este sistema de creencias. Y los segundos, los que van por un tema puntual. La mayor cantidad de consultas están relacionadas con la salud de una persona y luego, inquietudes espirituales.

El mundo espiritual sí existe. Y no hay que tenerle miedo; sí hay que respetarlo. ANDRÉS DE OGUM - Cacique umbandista

RELIGIÓN NUEVA

Monoteísta, en la religión umbanda no hay una imagen que represente a Dios, "porque sería atentar contra su propia grandeza", indicó Andrés, quien agregó otras características: "Es herencia de religiones africanas, de la riqueza del catolicismo, de religiones aborígenes de Sudamérica, algo del hinduismo y todo está amalgamado en el espiritismo investigado por Allan Kardec".



El primer antecedente de esta corriente se remonta al 10 de noviembre de 1908 durante una sesión espiritista en Niteroi, Rio de Janeiro. Una entidad espiritual se incorporó a un niño que presentaba problemas de movilidad, llamado Zélio de Moraes, y dio a conocer doctrinas que iniciaron el movimiento que llegó a Argentina en los "80 y se define como Umbanda blanca.

Su organización institucional en el país tuvo muchos vaivenes y Santiago Allegue de Ogum fue artífice fundamental, a través de ASRAU. También fue quien guió por esa línea de Umbanda a Andrés, quien sintetizó su propia historia.

"Desde chico tuve inclinaciones espirituales. Cursé gran parte de la primaria en el Colegio Santo Domingo. Después tuve una etapa de mucha rebeldía. Estudié metafísica y me desarrollé como médium en la Escuela Basilio. Atesoro con mucho cariño esos días. Fue una enseñanza muy cristiana y se trabaja la espiritualidad muy bien. A Umbanda llegué casi muerto en una cama del hospital, con úlceras perforadas. Estaba en pareja con una chica que era de religión y me contactó con su jefa. Pero esta mujer seguía una línea más africanista, hasta que conocí al pae Santiago y me convertí en su hijo de religión", relató este martillero de profesión.

Cerca del final, vuelve a resaltar la finalidad de su creencia.

"Esta religión nos encamina al camino de la luz para volver algún día al lado de Dios padre, a través de los trabajos espirituales, cumpliendo con los designios que nos dejan nuestros guías. Y se gana luz solamente mediante la caridad", resumió el histórico umbandista sanjuanino que sabe que todavía queda mucho camino por recorrer.

Oración.Andrés de Ogum es quien más tiempo lleva en San Juan tratando de difundir las bases de su religión, Umbanda blanca. "En otras partes del país la práctica de nuestra religión es más abierta, sin tantos prejuicios sociales"

Son 23 los cultos registrados

En el Registro Nacional de Cultos figuran cuatro templos umbandistas en San Juan. El primer habilitado fue el que consiguió Andrés de Ogum en 2010 y el último comenzó los tramites este año. Uno ubicado en el Barrio Martín Güemes, en Chimbas, no está funcionando por el fallecimiento de su autoridad religiosa.



Umbanda es uno de los veintitrés cultos registrados en la provincia. La mayoría está vinculada a iglesias evangélicas.



El registro de la sede significa dejar asentado el lugar de culto, que debe cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo que todos los dueños del local deben aprobar que se practique ese culto en ese sitio.



El director de Relaciones de Culto y Organizaciones No Gubernamentales de la Provincia, Gabriel Alvarez, afirmó que no hay mayores inconvenientes con el cumplimiento de la normativa en San Juan.



Indicó que la situación que deben lidiar cada tanto es la denuncia de ruidos molestos que se realiza a una sede, seguida de la de algunos trámites internos relacionados con la renovación de autoridades. "Si hay algún problema, lo define directamente la Justicia", indicó el funcionario.



Alvarez agregó que "desde acá facilitamos los trámites para que el Registro Nacional de Culto otorgue la habilitación conforme a la ley 21.745. Además de asesorar, la Dirección se transforma en Mesa de entradas para que los tramites se realicen sin intermediarios ni necesidad de ir a Buenos Aires".



Para conseguir la habilitación de la práctica de un culto es necesario presentar la documentación que acredite que una persona es autoridad religiosa y cuál es su formación. Además, debe estar avalado por un listado de personas, quienes mediante firma certificada, integran la formación del culto.



En San Juan desde hace 11 años funciona la "mesa interreligiosa provincial", en la que comparten experiencias y necesidades.



Por otro lado, el Poder Ejecutivo Nacional envió al congreso un nuevo proyecto de ley de libertad religiosa, en el que existe un explícito reconocimiento a los pueblos originarios, una de sus innovaciones.