Astrónomos y docentes de la UNSJ recorrieron la provincia dando capacitaciones. Durante las charlas enseñaron a hacer las cámaras oscuras, un elemento que sirve para la observación y que se puede hacer en casa, con pocos materiales. Georgina Coldwell, una de las especialistas que estuvo a cargo de las capacitaciones, explicó que la forma más segura para la visión de disfrutar el eclipse es observarlo mediante su proyección y de manera indirecta.



"En las jornadas de capacitación para personal de las escuelas enseñamos cómo se confecciona este dispositivo para que todos puedan hacer uno. Es muy sencillo y económico, pero sobre todo seguro", sostuvo y explicó que este dispositivo casero permite que pase sólo una porción pequeña de la luz del Sol, formando una imagen pequeña pero nítida del disco solar. Es que este dispositivo funciona por proyección.



Sobre la forma de usar la cámara oscura agregó que hay que ponerse de espalda al Sol y apuntar la cara del papel aluminio hacia él. Luego, hay que mirar por la ventana rectangular de la tapa de la caja, para ver la pantalla que está en el interior de este elemento.



"Se necesita dos cajas, papel vegetal o papel de calcar (un rectángulo del tamaño de la cara más pequeña de las cajas de zapatos), tijeras, alfileres y pegamento, entre otros elementos -ver infografía- que generalmente tenemos en casa", concluyó.



MÁSCARA DE SOLDAR



Las caretas o máscaras de soldar son elementos de protección individual que se utilizan durante la tarea de soldadura para proteger la cara de las chispas. Los vidrios de estas máscaras se venden en las ferreterías y son accesibles. Estos vidrios, o las mismas máscaras que los contienen, son uno de los elementos recomendados para poder disfrutar del eclipse total de sol. Es que si cumplen con los requisitos, protegen los ojos de los rayos infrarrojos y ultravioleta.



Según el comunicado que difundió la Sociedad Sanjuanina de Oftalmología, con el objetivo de brindar seguridad a las personas, el vidrio de soldador debe ser de 12 DIN o más. Además, se recomienda que la máscara o el vidrio no tengan más de 3 años de uso. "Si la máscara tiene un grado inferior no debe usarse de ninguna manera, ya que no otorgará la seguridad necesaria para mirar el eclipse", dice el comunicado que fue difundido por esta entidad.





Precio

500 pesos cuestan como mínimo las máscaras de soldar. Se pueden comprar en las ferreterías locales. También se puede comprar el vidrio solo.

Qué son los DIN

Los DIN en las máscaras de soldadura se refieren a la graduación que normaliza el instituto alemán, y se trata de una serie de números, generalmente del 8 al 15, que determinan la opacidad del cristal de la máscara de soldadura. Para ver el eclipse se recomienda que sea mayor a 12 DIN. Es decir, a 12 grados.

Control con los chicos

Recomendaron que, aunque los niños miren el eclipse con los vidrios de soldador, los lentes con certificación o la cámara oscura igual deben ser supervisados por un adulto. A la vez, se recomienda que los chicos no miren el sol de manera continua durante mucho tiempo para evitar que sufran algunos problemas en su visión.

CIFRAS