El Parque de Mayo se convirtió ayer en el epicentro de un gran festejo. El corazón del espacio verde se llenó de gente que se movió durante más de 3 horas, sin parar. Esto, en la realización de Activá tu Salud, un evento organizado por el Ministerio de Salud, en el que se buscó divertir a cientos de personas y a la vez prevenir distintas enfermedades. Los participantes pasaron por varias postas en las que aprendieron sobre salud y se movieron sin parar.

Entre risas, con música de fondo y mostrando lo bien que hace la actividad física cerca de 300 personas fueron protagonistas de una jornada que organizó el Ministerio de Salud y que hizo que el parque pareciera un gimnasio a cielo abierto. Esta jornada reunió a personas de todas las edades y de varios departamentos, que forman parte del Programa Movete en tu CAPS que incluye clases gratis de actividad física en los Centros de Salud.

Juegos. Hubo postas en las que los participantes tuvieron que hacer juegos con pelotas gigantes y con saltos.

Algunos rincones del Parque de Mayo fueron el escenario de la actividad que tuvo el objetivo de promover la actividad física, como método de prevención de algunas enfermedades. Del evento participaron hombres y mujeres de diferentes edades.

La actividad de salud arrancó al ritmo de reggaetón y con el paso de las horas, terminó con cuartetos y cumbias. Es que, durante varios minutos hubo distintas clases de gimnasia. Estos momentos, fueron los más divertidos de la jornada, pues los participantes no sólo se animaron mover su cuerpo, si no que sacaron a la luz la energía y la alegría que tenían de poder participar de un evento masivo, ya que muchos dijeron que hacía mucho que no lo hacían.

Nutrición. En uno de los stands las personas fueron pesadas y medidas para controlar su estado nutricional.

Antes, durante y después de estas divertidas clases, los participantes también pudieron hacer el circuito de salud que se llevó a cabo en el lugar. En el centro del Parque de Mayo, hubo 9 postas en las que recibieron información de la importancia de incluir frutas y verduras en la dieta, fueron aconsejados sobre cómo prevenir la hipertensión arterial y hasta respondieron encuestas para saber si son factor de riesgo de enfermedad crónica, como la diabetes. En estos puestos hubo juegos, les repartieron folletería, recibieron algunas vacunas y hasta les regalaron árboles para que puedan plantar en sus casas o en algún espacio verde público.

Regalos deseados. El Programa de Tabaquismo regaló árboles a los participantes. Fueron los regalos más deseados de la jornada.

Anti sedentarismo

"Movete en tu CAPS" es una iniciativa que permite a los profesores de educación física del programa Redes y Proteger promocionar los estilos de vida activos y saludables, en los centros de salud de la provincia. Estas actividades forman parte de un plan de trabajo que apunta a reducir la prevalencia del sedentarismo a fin de contribuir a la prevención de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Funciona en 30 Centros de Atención Primaria de la Salud y las actividades son gratuitas.