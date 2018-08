En acción. Grávida funciona en la Iglesia de La Merced, los miércoles en la tarde.

Se lo puede definir como un grupo dedicado a asistir a los bebés desde antes de nacer, y que lo hace protegiendo a su vínculo más cercano: su madre. Se trata de Grávida, un servicio que pertenece a la Iglesia Católica y que trabaja con embarazas vulnerables con el objetivo de que lleven un embarazo saludable, feliz y a término, ya que algunas decidieron abortar, pero que cambiaron de opinión gracias a la contención y ayuda de la entidad.



Si bien esta organización lleva años trabajando en San Juan, en los últimos meses asumió un rol protagónico en las marchas y demás manifestaciones públicas en contra del aborto legal, mientras el proyecto es discutido en el Senado (ver aparte).



Daniela Vargas, al frente de este organismo en la provincia, dijo que tiene la esperanza de que no se apruebe legalización del aborto.



También habló de "La amistad abriga la vida", una campaña que lanzó el grupo y que busca que grupos de amigos armen el ajuar para un bebé y lo donen a embarazadas de escasos recursos.



Grávida es un servicio de la Iglesia Católica que nació hace 30 años en Buenos Aires y que con el tiempo se extendió por todo el país. En San Juan funciona desde el 2012 y con el mismo objetivo: ayudar, contener y acompañar a mujeres embarazadas vulnerables y que atraviesan por dificultades familiares, de salud y económicas que pueden atentar contra un embarazo saludable o el nacimiento del bebé.



"Lo que hacemos es acompañar a esta mujeres desde el embarazo hasta poco después de tener a su hijo para fortalecer el vínculo entre ellos. Hay casos en los que intervenimos por poco tiempo porque se superan las dificultades. A veces hubo chicas que sólo necesitaron de nuestra asistencia para animarse a contarle a su familia que estaba embarazada, y una vez que lo hizo todo continuó felizmente y pudo prescindir de nuestra ayuda. Hay otros casos en los que seguimos acompañando a la madre hasta que su hijo tiene más de un año. Todo depende de cada caso y de sus circunstancias", dijo Vargas.



Grávida funciona todos los miércoles, de 18 a 20, en la Iglesia de La Merced. Allí las futuras mamás participan en charlas sobre maternidad y motivacionales, y en talleres de manualidades donde aprenden a confeccionar algunos elementos para el ajuar de sus bebés.



Actualmente son 30 los voluntarios, entre ellos algunos médicos y psicólogos, los que integran este grupo que también realiza diferentes actividades para darse a conocer y para captar embarazadas en riesgo.



Daniela Vargas dijo que los interesados en participar en esta iniciativa solidaria podrán hacerlo durante todo el mes de agosto.



"La idea de que el ajuar lo armen entre amigos, es una manera de contagiar el entusiasmo de ayudar a los demás y de apostar a la vida", dijo Vargas al referirse a los principales motivos de esta campaña.



También dijo que el ajuar deberá contener tres productos principales como son un bolsón de pañales para recién nacido, un par de mudas de ropa talle y de prendas de abrigo talle 0, y una frazada o manta para cubrir al bebé, aunque cada donante puede incluir otros accesorios. "En el ajuar pueden agregar una mamadera, un bolso y hasta un camisón para la mamá. Estos elementos son indispensables y no todas tienen recursos para comprar todo lo necesario", dijo.



Los amigos interesados en colaborar con esta propuesta, pueden dejar su donación en la Iglesia de La Merced (Ignacio de la Roza y Caseros), todos los miércoles, de 18 a 20. También pueden comunicarse al 264-477-0962, para que los voluntarios de este grupo pasen a retirar el ajuar a domicilio.

Daniela Vargas

"Tengo esperanza"



-¿En tu opinión, se aprueba o no la legalización del aborto?



-Es difícil pensar en eso. Por ahora va ganando el no. Tengo esperanza. Espero que no se apruebe esta ley porque estoy convencida de que la mujer embarazada con apoyo puede salir adelante a pesar de los obstáculos. Y en esta ley no se tiene en cuenta este punto y otros de importancia.





-¿Qué otro punto es importante y no se tiene en cuenta en esta ley?



-Que ante la decisión de abortar de una mujer, la ley prevé que se lo deben practicar de forma inmediata. Esto es ni siquiera darle tiempo para reflexionar sobre su decisión. No se le da la posibilidad de pensarlo dos veces.





-Si se aprueba esta ley ¿pensás que va a poder aplicar en la provincia?



-Está difícil. Con la aprobación de la ley en Diputados los ginecólogos sanjuaninos salieron a movilizarse y a manifestarse en contra, porque esta ley los obliga a matar.



Si se aprueba, creo que al menos en San Juan va a ser muy difícil implementarla. Seguro que habrá resistencia.