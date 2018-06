Hace más de 500 años, el agua del arroyo Estero de Zonda bajaba por donde hoy está la avenida Ignacio de la Roza. El caudal servía para regar la producción agrícola de los huarpes. Este dato, sumado a que no se encontró evidencia de que la ciudad de San Juan fue fundada cerca del río San Juan, el 13 de junio de 1562, pone en jaque la actual versión histórica que afirma que la fundación se produjo cerca del río San Juan y luego, tras una inundación, tuvo que ser trasladada 25 cuadras hacia el Sur. Esto es lo que afirma en su tesis el investigador e historiador Guillermo Genini, quien además dice que es posible que la fundación se haya llevado a cabo donde hoy está la Plaza 25 de Mayo. Sobre este tema disertará hoy en el Club Social, a partir de las 20. La entrada es libre y gratuita.



"La ciudad de San Juan de la Frontera se fundó teniendo en cuenta las tierras cultivadas que tenían los huarpes. Estos sitios estaban por donde pasaba el arroyo Estero de Zonda, que bajaba desde la Quebrada de Zonda", dijo el historiador, quien agregó que "el caudal corría en la misma dirección que la avenida Ignacio de la Roza". Es por eso que en su tesis, que está a punto de ser publicada, sostiene que el sitio fundacional pudo haber sido en donde hoy está la Plaza 25 de Mayo.

La versión histórica de la fundación que se maneja desde siempre y la que se enseña en todas las escuelas sanjuaninas afirma que San Juan fue fundada el 13 de junio de 1562 en las márgenes del río San Juan y luego fue trasladada hasta la ubicación actual debido a una gran inundación que la arrasó. Sin embargo, Genini dijo que "las afirmaciones de los historiadores que sostienen esto, no tienen pruebas documentales", o al menos él no las encontró en los archivos tras más de una década de búsqueda. "No encontramos nada que afirme esto". Desde 2012 venimos diciendo que es necesario volver a escribir toda la historia de San Juan y empezar un nuevo proceso de búsqueda", agregó Genini.



La tesis elaborada por el investigador estuvo realizada, en gran parte, con documentación que existe en los archivos históricos de Chile. La investigación lleva más de una década y comenzó sus primeros pasos en el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier, que depende de la UNSJ. Desde entonces comenzó un proceso de revisionismo histórico, según él mismo confirmó.



Respecto a por qué existe la actual versión de la fundación de la ciudad, Genini dijo que "se trata de una interpretación histórica que viene de larga data. La afirmación de que la ciudad fue trasladada fue manejada por Aníbal Verdaguer y Horacio Videla. Por eso se instauró la idea de la supuesta inundación y el posterior traslado de la ciudad a un sector más alto, hacia el Sur. "Estos autores fueron referentes de los posteriores trabajos", dijo.



Genini basó su trabajo en información obtenida de la esfera agraria, es decir, que tuvo en cuenta los sistemas de riego de esa época. Dijo que los españoles tenían un patrón de asentamiento que tenía que ver con dominar las tierras ya ocupadas, tal como lo hicieron en Chile y en Mendoza. Esto es lo que llevó al historiador a la afirmación principal de que los españoles sobrepusieron sus dominios a las tierras regadas que poseían los huarpes ya en producción.



"Hay documentos que encontramos y que datan de 1580, que sostienen que la ciudad era regada por el arroyo Estero de Zonda, que coincidía con el trazado del Camino Real (hoy Ignacio de la Roza). Por eso entendemos que la ciudad se fundó en relación con el riego que era provisto por el arroyo y no por el río San Juan", aseguró.





El pueblo viejo

Genini dijo que el Pueblo Viejo, ahora Concepción, puede haberse formado de manera simultánea con el asentamiento principal de la zona de la Plaza 25 de Mayo.



El investigador

Guillermo Genini disertará hoy en el Club Social. Es doctor en Historia, sanjuanino y reside en San Luis. Esta investigación le llevó más de una década de estudios.