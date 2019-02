Con una sonrisa gigante, la Reina Nacional del Sol 2019, Camila Santamaría, dialogó en exclusiva con DIARIO DE CUYO un día después de su coronación, en el Costanera Complejo Ferial San Juan.

Aún sin poder creer lo que había vivido, según sus palabras, la flamante soberana contó que sigue sorprendida por la votación y el gran apoyo de la gente: "He vivido momentos muy lindos y los voy a recordar siempre".

La oriunda de Calingasta dijo que los nervios la invadieron en el escenario San Juan, cuando mencionaban el nombre del departamento en cada voto. "En un momento perdí la cuenta y ahí me puse ansiosa", expresó.

Camila indicó que va a dedicarse plenamente al reinado y que por eso realizará un impás en sus estudios. "Quiero promocionar la provincia y poder desarrollar los proyecto que tanto Ana Paula (virreina) como yo propusimos", sostuvo.

Hojeando la edición impresa de este domingo de DIARIO DE CUYO, la reina mostró su lado "cholulo" al pedir la foto en la que aparece con Natalia Oreiro. "Anoche no dejaba de verla. Es una diosa", dijo entre risas.

También contó que durante el Carrusel, que se desarrolló el viernes, al pasar por el palco vio a Marcela Kloosterboer y le gritó para que la mirara. "La admiro y quería que me saludara pero no creo que me haya escuchado porque la música estaba fuerte", dijo con la esperanza de conseguir su objetivo algún día.

La calingastina, segunda de cuatro hermanos y que reside en La Rioja porque estudia medicina, sostuvo que durante el 2019 volverá a San Juan para desempeñarse como "buena soberana". "Creo que vamos a tener una agenda apretada todo el año y no quiero descuidar esta resposabilidad que me dieron todos los sanjuaninos", sentenció.

Desapegada de las redes y un tanto distraída con el teléfono, Camila dijo que se enteró que anoche, en Calingasta, hicieron una caravana y no se privó de emocionarse. "Tengo muchas ganas de ir y agradecerles el apoyo", determinó.

Al momento de definir a San Juan dijo que "es una ciudad que está creciendo pero que aún tiene corazón de pueblo". "La gente es muy amorosa con los turistas. La ciudad está creciendo pero los sanjuaninos siguen tendiendo ese amor de acoger como familia al que viene de otro lado", enfatizó.

Fotos: Mariano Arias.