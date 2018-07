Peatonal copada. A partir de las 11 y hasta las 13, durante las vacaciones de invierno, la Peatonal Maestro de América propone una gran variedad de actividades. Desde allí parte el circuito por la ciudad, a las 11 y a las 15.

No importa si hace frío o no salió el sol. A las 11 puntual, la gente comienza a colmar la Peatonal Maestro de América. Con sopaipillas y mate cocido, comienza el recorrido por la ciudad que dura alrededor de una hora. Esta es una de las propuestas gratuitas que más gente está convocando en la ciudad.



"Paseo Urbano" es un atractivo turístico para conocer la ciudad en una hora. Los turistas tienen la oportunidad de realizar un nuevo recorrido dinámico por lugares emblemáticos de la ciudad. La propuesta es totalmente gratuita y está a cargo de los guías turísticos del ministerio. Los interesados en sumarse a esta actividad lo pueden hacer en dos turnos: 11 y 15, desde la peatonal Maestro de América (Sarmiento 24 Sur).



En la primera semana del receso invernal, varios grupos que llegaron de otras provincias optaron por experimentar el "Paseo Urbano". Concentrados en la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, los turistas se mostraron entusiasmados en conocer la vida y obra del prócer de América. No faltó la foto con la figura de Sarmiento en el ingreso al museo y otra postal tomada por las familias fue en la higuera de Doña Paula.



El circuito incluye desde el Club Sirio Libanés hasta la Plaza 25 de Mayo. Esto se hará hasta fin de mes.

Títeres y mucho más. En Santa Lucía, las actividades se concentran en la Casa de la Cultura y en las distintas plazas del departamento. Además de los títeres, hay funciones de cine.

Alternativas al alcance de la mano

No sólo los tradicionales departamentos turísticos organizaron actividades para estas vacaciones de invierno. Hay otras comunas que también se están animando a apostar al turismo. Es el caso de San Martín que para estas vacaciones de invierno programó las Peñas de Invierno. La próxima edición se realizará el 22 de julio en el predio Ceferino Namuncurá a partir de las 14.



Por otro lado, Albardón propone una agenda abultada a nivel cultural. Los domingos hay espectáculos en la Casa de La Cultura, a partir de las 15 y a las 20. Esto, además de la muestra artesanal en el Parque Latinoamericano, los días sábados y domingo.



Chimbas está apuntando a las actividades inclusiva. Es por eso que organizó un ciclo de cine móvil que recorre cada rincón del departamento. Además, la Biblioteca Popular Juana Azurduy comenzó con el dictado de talleres, en distintos rubros.



En Pocito, las propuestas tienen que ver con la aventura al aire libre, es por eso que organizaron cabalgatas al Baño de la Lechuza, todos los días, de 10 a 17. Las reservas deben hacerse al 155300888.



En la Difunta Correa se puede hacer una cabalgata al Pie de Palo, con salidas los jueves, viernes, sábados y domingos. Reservar al 2645221824.