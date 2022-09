Un sanjuanino ganó anoche el segundo premio más importante del Loto, al acertar 5 números y el Jackpot del sorteo 3.503, de ayer 21 de septiembre, por un valor de 20.164.805 pesos.

“Por un número le hemos escapado al premio mayor 801 millón de pesos”, comentó emocionado esta mañana Mario Frack, dueño de la agencia ubicada en Mendoza pasando Calvento, en Villa Krause, donde se hizo la apuesta ganadora.

Y contó que, el apostador acertó cinco de los 6 números sorteados, que fueron 01, 14, 15, 21, 25, 28 y los dos JackPts que fueron 0 y 6.

“Ahora el apostador, que es el único ganador del sorteo en el país, deberá presentarse por la Caja de Acción Social con su boleta para que se inicie el trámite para el cobro”, informó Frack.

Y confió: “Todavía no tenemos información sobre quién es. Hacemos muchas boletas fijas, las hemos revisado y no es ninguna. Probablemente sea un apostador casual. Por las dudas, ya llenamos de carteles la agencia y encargué un pasacalles para ponerlo en frente y asegurarme de que todos chequeen sus boletas”.

Por otra parte, el agenciero, que ya vendió dos veces el premio mayor del Quini 6, contó que de este premio el vendedor no recibe ningún porcentaje, cosa que sí sucede con otros. De todos modos, sostuvo: “La vedad eso no importa. Me enorgullece que hayamos vendido un premio importante una vez más. Ojalá el ganador sea alguien que lo necesita”.