En un fallo poco común, el juez de Paz de Valle Fértil, Adrián Cuevas, condenó a un hombre por responderle "agresivamente" a otro usuario en Facebook y ahora deberá pagar 5 mil pesos y realizar trabajos comunitarios en una iglesia.

Según informaron las fuentes, el acusado infringió el artículo 113 inc. "c" de la Ley 941-R, cuyo artículo señala los delitos de actos turbatorios y desórdenes y establece en el inciso c): “El que en lugar público o abierto al público por cualquier medio electrónico o informático, difunda o profiera insultos o imágenes contrarias a la moral que causen molestias o perturbación grave a terceras personas".

El hecho ocurrió el 25 de marzo pasado a través de la red social Facebook. El denunciante realizó un comentario a un usuario, donde criticaba la suba de precios de alguno de los productos de la canasta familiar opinando que “hay que sacarle foto a los tickets, al comercio y hacer la denuncia a Defensa al Consumidor”.

Ante ese comentario, el imputado le comentó al denunciante que “vos antes de criticar tendrías que pagar la cuenta que debes y luego criticar caradura”. Sin embargo, ante ese comentario, el denunciante se sintió agredido y radicó la denuncia.

Cinco meses después, en la sentencia, el juez Cuevas le aplicó una multa de 500 jus (cuyo monto equivalente es de $ 5.000 que deberá abonar mediante depósito en el Banco San Juan S.A.).

Además, el magistrado le impuso la obligatoriedad de realizar trabajos efectuando un servicio y/o tarea determinada en la Parroquia San Agustín y de Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el departamento de Valle Fértil.

Esta tarea deberá realizarla durante ocho horas semanales por el término de un mes, debiendo tomar las precauciones correspondientes debido a la Emergencia Sanitaria debido a la pandemia de Covid-19.