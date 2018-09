Los cilindros que se observan al fondo del supermercado Vea es donde ocurrió el accidente

Pudo ser una verdadera tragedia y no lo fue de milagro. Es que este miércoles en la tarde, cerca de las 18:30, unas alumnas del Colegio Fray Mamerto Esquiú salieron del establecimiento y fueron a jugar a los viejos tanques de la bodega que se encuentra en la parte posterior del supermercado Vea que está en el Del Bono Shopping. Allí un accidente casi le cuesta la vida a una menor de edad.

Según dijeron fuentes policiales a DIARIO DE CUYO, se trataba de un grupo de compañeras -entre 4 y 5, contaron- que caminaron por entre los tanques. Una de ellas emprendió la subida a uno de ellos por una vieja escalera oxidada. Una vez en lo alto, quiso saltar a uno de los tanques que se encuentra a pocos metros, pero todo salió mal.

Cuando saltó, no alcanzó a llegar al otro tanque y se precipitó de unos 8 metros, precisaron en la policía. La caída fue amortiguada por una escalera que estaba en el piso que permitió que el golpe no sea "en seco". Igual no la sacó barata.

No descartan en l a policía que hayan estado jugando al 'parkour', una arriesgada disciplina que tiene como objetivo saltar d euna estructura a otra, generalmente en altura

Anabella Sisterna, de 15 años, presentaba fractura expuesta de fémur de su pierna izquierda y quebradura del tobillo derecho, además de golpes y raspones. Así y todo, no corría peligro su vida, aunque será intervenida quirúrgicamente de sus lesiones.

Actuaron en el rescate de la chica el oficial ayudante Lucas Quiroga y el cabo Gustavo Castro, bajo las órdenes del comisario Juan Soria, de la Seccional 4ta.