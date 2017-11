En medio del desarrollo de la Fiesta de la Tradición, la medida de una de las candidatas a Paisana genera revuelo en Jáchal. Se trata de Mariana Otarola, quien envió ayer un comunicado a los organizadores, que trascendió hoy, anunciando que decidió bajarse de la competencia.

La aspirante al título, de 26 años, representaba al restaurante Nico y Pascual. En el escrito afirmó que decidió no seguir participando del certamen por dos motivos: uno, la falta de tiempo para cumplir asistencia a las actividades oficiales que diagramo la organización. Y el otro, los malos entendidos y comentarios inadecuados de otras candidatas que, según dijo, cayeron sobre ella.

A continuación, la carta que envió a sus compañeras y a la organización:

"Buenas tardes chicas y señores integrantes de la comisión. Me tome este momento para escribirles y comunicarles la decisión que he tomado, la misma se trata de que no voy a continuar con el cronograma que está previsto.

La decisión que he tomado es porque quiero evitar malos entendidos y comentarios inadecuados (llegaron a mis oídos y me enteré de varias malas actitudes que tuvieron algunas compañeras hacia mí, respecto a que no asistí a las capacitaciones), como ustedes ya saben yo estoy trabajando, debo cumplir con horarios y responsabilidades. Por ende, si no trabajo no tengo para pagar alquiler y vivir... Nadie vio el sacrificio que hago para pagar pasajes y viajar, lamentablemente son varias horas de viaje, y se me hizo imposible asistir a todas las capacitaciones…

Realmente me da mucha pena y me entristece que esto se tenga que dar así, porque yo no estoy compitiendo con nadie, es más lo tomó como una experiencia más, una experiencia de vida, para regresar a mi tierra que tanto amo y extraño, disfrutar momentos, hacer Amigas. ¡En fin, les deseo lo mejor y que dios las Bendiga!...

Consejo chicas traten de Ser más compañeras esto no las hace ni más ni menos personas... es solo una experiencia más q tienen q vivirla a full, disfrútenla, es un momento único.

¡Quiero agradecer y pedir disculpas a la comisión, a Roberto y a Cami por su Buena predisposición! Estoy muy agradecida".

* Con información de Actualidad Jachallera