En 2017, tras representar a Pocito, Carolina Oro fue electa Virreina del Sol. Ahora, a 4 días del inicio de la celebración sanjuanina, la joven vivió un momento complicado tras tener que ser sometida a una cirugía de urgencia.

La exsoberana recibió asistencia en el Hospital Rawson y se encuentra en buen estado de salud. Tras salir del quirófano, utilizó su cuenta de Facebook para agradecer a los médicos y a su familia y para destacar a la salud pública.

“Como algunos sabrán estuve internada en el Servicio de Ginecologia del Hospital Rawson, donde fui operada de urgencia y me gustaria felicitar por esta red social; a todo el personal médico de la institución en especial al Dr. Mattar C. y la Dra. Aciar por su profesionalismo y agilidad. No puedo dejar de mencionar al Dr. Esquivel N. del Servicio de Ecografia que hizo un diagnóstico rápido y certero. Pero en especial a mis padres y mi novio, Dr. Feldman G. que me acompañaron en cada momento”, escribió.

Y agregó que “todo esto me demostró que se puede contar y confiar plenamente en el Hospital público. Que la sociedad puede estar tranquila que va ser atendida por los mejores médicos y en la mejor infraestructura”.