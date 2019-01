Cecilia Lahoz utilizó las redes sociales principalmente para agradecer a Gendarmería Nacional por un hecho lamentable que vivieron el 10 de enero cuando regresaban de vacacionar en Chile.

Según lo que cuenta Lahoz en su perfil, la familia sanjuanina compuesta por adultos y dos menores volvían de Chile por el Paso de Agua Negra cuando a las 19, el vehículo sufre un desperfecto mecánico y pese a que intentaron empujarlo no se puso en marcha. "Quisimos empujarlo y no respondió el auto (nosotros casi nos morimos por empujar a esa altura ) decidimos no tocarlo más para no agotar batería", sostuvo.

La familia quedó varada en el lado chileno, a 4.000 metros de altura y con temperaturas bajo cero cuando el sol se ocultó. "Empezó un temporal de viento sur y aguanieve. Eran cerca de las 23 y seguíamos encerrados en el auto todos descompuestos (por la altura)", remarcó.

El momento dramático se empeoró cuando todos sufrieron dolores de cabeza y vómitos por el escaso oxígeno en la Cordillera y los 6 grados bajo cero que imperaban en esa hora. "Los vidrios empezaron hacerse escarchilla de hielo por el lado de adentro y tuvimos los primeros síntomas de hipotermia", amplió.

Alrededor de la 1, adivirtieron una luz y fue su salvación: "Fue un momento único que no se puede explicar. Jamás me sentí tan vulnerable", expresó y remarcó que estaba con su bebé de un año.

El rescate fue por parte de Gendarmería Nacional que advirtió que faltaba un vehículo, según el informe del lado chileno. Si bien el auto quedó varado en tierras trasandinas, la familia destacó la preocupación de los uniformados argentinos. "Si no hubiesen llegado, no sé si hubiésemos pasado la noche", agradeció.

Cecilia Lahoz explicó que los asistieron en Guardia Vieja con oxígeno y luego, fueron derivados al Hospital de Iglesia, donde pasaron la noche y al día siguiente retomar viaje. Lahoz no dejó de agradecer en su relato la acción que tuvieron los gendarmes y que gracias a ellos están vivos.