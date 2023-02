El Jefe de Medicina Sanitaria Ministerio de Salud Publica, Roque Elizondo, afirmó en Radio Sarmiento que una familia sanjuanina se intoxicó por Salmonella después de consumir lomos de un local ubicado en el Barrio Aramburu, en Rivadavia. Tras una inspección, el comercio fue clausurado por una serie de irregularidades.

De acuerdo a lo dicho por el profesional, la familia presentó un cuadro de gastroenteritis, con vómito y naúseas. Los damnificados se encuentran en buen estado de salud.

"La Salmonellas una bacteria, de las más habituales de intoxicación por alimentos, sobre todo aquellas con aderezos elaboradas con huevo. Los intoxicados tenían en su poder restos de la comida y ahí se realizó los análisis pertinentes", dijo.

Durante la inspección se detectó que no tenían la habilitación obligatoria, tampoco habían realizado el curso obligatorio de manipulación de alimentos. Además, no contaban con agua corriente y no tenían los elementos para garantizar la cadena de frío necesaria.