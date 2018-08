Directo al corazón. Un grupo de amigos que colabora con juguetes, ropa y festejos para los chicos que viven en la zona del club Rafael Benavidez, en 25 de Mayo, decidió involucrar a más gente con la campaña "Amigo a Distancia".

El domingo, en una finca de 25 de Mayo llamada Poncho Verde, luego de muchos meses de siembra de acciones solidarias habrá una cosecha de emociones, que se presumen más que fuertes por todo lo que transcurrió.



El comienzo se remonta a un grupo de amigos, siempre dispuesto a realizar colectas de juguetes, ropa y otros artículos elementales para acercarlos a niños de familias de escasos recursos. Los chicos que viven en los alrededores del Sportivo Rafael Benavidez, ubicado en calle 1 y Ruta 270 en el departamento 25 de Mayo, se fueron ganando el cariño de este grupo, que llevaba juguetes para festejar el Día del Niño o preparaba un locro para el 25 de Mayo.



Y así fue que pensaron en compartir con más gente el poder mágico de las sonrisas de estos pequeños y empezaron una campaña que llamaron "Amigos a la Distancia", que consiste en que los niños de esa zona veinticinqueña reciban una carta y un regalo de alguien que se presente como amigo. El niño, con otra carta, muestra si le gustó el regalo, le cuenta algo de su vida y agrega siempre alguna frase que sirve para que su amigo distante quiera mantener el vínculo.

Te morís de amor cuando lees las cartas que los chicos envían a sus nuevos amigos.

PATRICIA ROSSOMANDO Solidaria

La idea prendió rápido. En pocos meses, los diseñadores de la campaña se encontraron ya con casi 200 chicos que ya tienen un amigo a la distancia.



Y lo que ocurrirá el domingo será muy importante para el proceso porque en la mayoría de los casos, por primera vez los "Amigos a Distancia" se verán cara a cara y compartirán un día juntos.



Patricia Rossomando integra el grupo que realiza la idea y afirmó que le sorprendió la respuesta que tuvieron a la iniciativa, que se ramifica en las redes sociales. "Lo estamos haciendo con Paola Jofré, Carina Quiroga, Federico Castro, Mario Portillo y "Lechu" García. La verdad es que se prendió un montón de gente. Y no son solamente de la ciudad de San Juan. Hay gente de Valle Fértil, de Rosario e incluso de Nueva York que se enteró y se sumó a la propuesta", afirmó Patricia, quien añadió que las inscripciones siguen abiertas.



"Es la primera vez que hacemos algo así y se nos ocurrió hacer esto para generar un vínculo. Que no sea simplemente que alguien deje unos juguetes y alguien los reparta a los niños", señaló la organizadora, que no dudó en resaltar también lo que gana el que entrega los regalos: "Lo más bonito son las cartitas. Se ha conformado algo muy bonito. No sé cómo salió, pero salió".



Patricia reconoció que la campaña los obligó a reorganizarse. "En los primeros días se armó un lío y casi que no sabíamos qué cosa era de quien. Tuvimos que ordenarnos y empezar a conformar archivos, con listas y fichas".



Así, cuando alguien se entera de la campaña y quiere sumarse para ser el nuevo amigo a la distancia de alguno de los chicos, recibe una foto y una ficha con los datos del niño: desde nombre, fecha de nacimiento y nombre de la escuela, hasta el talle de calzado y ropa.



Rossomando aseguró que las puertas están abiertas para quienes quieran sumarse. Los interesados pueden acercarse a Panadería Del Alto -Coll casi Paula de Sarmiento-, "Me lo dijo mi Abuela" -España 1704 Sur- o MyM Celíacos -Mitre y Santiago del Estero-.