San Juan fue protagonista de las elecciones provinciales 2023 y, a diferencia de años anteriores, esta vez hubo un poco más de confusión entre los que fueron a sufragar. Sobre todo en el inicio de la jornada electoral. Esto llevó a que se vieran muchos sanjuaninos enojados y desconcertados con algunas extrañas situaciones. Sin embargo, y a pesar de que el inicio del día fue un poco desordenado, el domingo poco a poco comenzó a normalizarse y después de las 11, en las escuelas del Gran San Juan y Pocito, se vieron postales de mucha tranquilidad.

Hubo escuelas que abrieron de manera puntual. En ellas, la gente comenzó a circular desde primera hora y a un ritmo tranquilo. Sin embargo, hubo otras que demoraron hasta una hora y media (debían abrir a las 8) para dejar pasar a los votantes a la zona de las mesas. Es por eso que hubo sectores en los que la gente hizo fila en las veredas, a lo largo de hasta 2 cuadras.

En esas escuelas el enojo de los votantes fue grande. "Tengo 86 años y llegué a las 7,30 a votar porque mi hijo tiene cosas que hacer y no me podía traer más tarde. Llevo una hora de pie, haciendo la fila", dijo Susana López, una mujer que fue la primera en ingresar a la Escuela Hogar Juan Manuel Estrada, en Rawson. Al igual que ella, hubo muchos sanjuaninos enojados en el Colegio Superior de Rawson y en la escuela Mosconi Primaria, de Rivadavia, entre otras instituciones. En esta última abrieron las puertas a las 9,15.

Controles. En las escuelas los fiscales y las autoridades de las mesas ingresaron en numerosas oportunidades a ordenar y reponer votos.



Y desde las escuelas que iniciaron los comicios fuera del horario pactado dijeron que fue porque hubo mucho caos a la hora de organizar los cuartos oscuros, por la cantidad de votos.

"Entiendo que es complejo el trabajo que hacen, pero es una falta de respeto que arranquen 40 minutos más tarde. Yo tengo que abrir mi negocio y puedo demorar un ratito en hacerlo, pero mi hermano es guardia de seguridad y no puede llegar tarde a trabajar", dijo Lucía Carrizo, que votó en Rawson.

Al enojo por el inicio tardío, en algunas escuelas se sumaron muchas dudas. ¿Qué pasa si no corto el voto del candidato a gobernador? fue una de las preguntas que hicieron muchos votantes a los presidentes de mesa, pues hubo personas que no sabían si podían o no dejar ese fragmento de la boleta. Otras frases muy escuchadas durante los comicios estuvieron relacionadas a la cantidad de votos que los sanjuaninos encontraron dentro del cuarto oscuro. "Había muchos candidatos que no conocía y se me hizo lío con tantos colores", dijo Roberto Oropel, que votó en Rivadavia, mientras que Paola Ponce, de Rawson, contó que ella se perdió cuando entró y que por eso se demoró mucho más de lo esperado, a pesar de que ya tenía definido a quién votar. Esto llevó a que la gente demorara en promedio, hasta el mediodía, 1,40 minutos, casi el doble de lo que demoraron en las elecciones pasadas.

La falta de boletas en muchas mesas fue otro tema que despertó conflictos en algunas escuelas. Es que hubo mesas en las que los fiscales no repusieron los votos y otras en las que hasta los candidatos denunciaron que sus votos desaparecieron. De hecho, hubo electores que salieron y mostraron su enojo porque no encontraban a su candidato favorito y decidieron esperar en los pasillos de la escuela hasta que todos los votos estuvieran en las aulas. "Yo entré y los votos estaban mezclados. Eso se presta a confusión", dijo Brenda Arrieta, que votó en la escuela Eugenia Belín Sarmiento, y esta postal se repitió en escuela San Juan Eudes (ambas de Rawson).

Con el paso de las horas las largas filas casi desaparecieron y con este cambio, todo se fue tranquilizando. Pasado el mediodía, los votantes casi ni esperaron para elegir a sus candidatos y la circulación dentro de las escuelas, y en los alrededores, fue fluida. "Esta mañana vine temprano a votar y todavía no abrían la escuela. Ahora volví y no me demoré nada en elegir", dijo Luciano Olmos, que votó en la escuela Carlos Pellegrini, de Santa Lucía. Mientras que en Pocito, en las escuelas Froilán Ferrero y Antonino Aberastain, la gente entró y salió rápidamente.

Movilización

18 mil pesos cobraron algunos choferes que trabajaron haciendo la movilización de los votantes en sus vehículos.

Hasta con los perros

En la escuela Carlos Pellegrini, en Santa Lucía, hubo varios electores que llegaron con sus mascotas. Dijeron que los llevaron porque no los dejan solos en sus casas o porque aprovecharon para sacarlos a caminar y pasear.

En la dulce espera

Mientras muchos esperaron su turno para votar mirando su celular, hubo un elector de Rawson que optó por hacer fila leyendo un libro.

Temprano y en bicicleta

Muchos de los votantes llegaron a las escuelas antes de que estas abrieran. Hubo muchos que se movilizaron en bicicleta.

Pocos vendedores

Esta vez, en la puerta de las escuelas casi no hubo vendedores ambulantes. Los pocos que hubo vendieron semitas o pastelitos.