Un centenar de alumnos de distintos colegios de Capital, se autoconvocaron en las redes y marcharon en la tarde de este jueves por la ciudad de San Juan. Con carteles y una nota que luego presentaron en el Ministerio de Educación, los jóvenes solicitaron la implementación de gabinetes psicológicos en las instituciones públicas y privadas.

El resonante caso de una adolescente fallecida en el Centro Cívico hace unos días fue el disparador que encendió todas las alarmas en la comunidad escolar. El caso conmocionó a la provincia y fue motivo para que los jóvenes se expresen pidiendo eso: que se les preste atención.

Alumnos de colegios como San Francisco, Escuela de Comercio, Escuela Industrial y EPET Nº5, entre otros, se hicieron presentes en Plaza Laprida para luego marchar hasta el Centro Cívico. Al frente de la organización estuvieron los estudiantes del Central, Lourdes Vargas expresó que el pedido principal es "exigir gabinetes en todas las escuelas, que haya más presupuesto para la salud mental", comentó y agregó: "Queremos ser más escuchados y acompañados. No le echamos la culpa a la escuela, sino al sistema, pensamos que el sistema educativo ya caducó, hace muchos años que venimos con lo mismo", relató.

"Todo lo que está pasando en la provincia nos conmueve. Nos sentimos culpables entre todos por lo que está pasando, si esa gente no pudo ser contenida qué tan mal estamos como sociedad, no le echamos la culpa a los grandes tampoco, pero necesitamos más conciencia. Tenemos gabinete en nuestro colegio pero la mayoría de las veces que algún alumno quiere ir está cerrado o te dicen organizate con un calendario, si estamos mal es porque necesitamos ayuda en el momento y no dentro de dos semanas", manifestó.

También entre los autoconvocados hubo docentes, Gabriela Vallejo, profesora de Lengua y Literatura de la EPET Nº5, expresó: "Estamos acompañando a los chicos en este momento, tenemos un número muy alto no solo de suicidios sino de intentos de suicidios que no salen a la luz, esto es permanente y necesitamos urgente una aplicación real de gabinetes interdiciplinarios en las escuelas".

La docente pidió por más capacitación en salud emocional: "En muchas escuelas de Estados Unidos se trabaja el desarrollo de aprendizaje emocional con buenos resultados, podríamos evitar no solo los suicidios sino la violencia de género, la deserción escolar, los chicos de hoy tienen muchos problemas que no pueden expresar y los docentes no tenemos capacitaciones para poder contener por más que tengamos la intención. No hay capacitación en educación emocional, se están dando un montón de capacitaciones pero de forma privada, además de eso que los especialistas que aborden los gabinetes tienen que ser psicólogos, los docentes acompañamos pero tienen que ser especialistas quienes se ocupen", expresó.