Ayer, pasado el mediodía, una mujer y tres niños se salvaron de lo peor luego de haberse intoxicado con monóxido de carbono, informaron fuentes policiales.

Según trascendió, Carolina Guevara, de 32 años, y tres hermanitos de 9, 4 y 3 años estaban en una vivienda del barrio Valle Grande, en Rawson, cuando se descompensaron y pidieron asistencia.

Como consecuencia, fueron traslados de urgencia en ambulancia al Hospital Rawson donde recibieron asistencia y quedaron internados en observación.

Se desconoce cuál fue la fuente de la que emanó el monóxido que afectó su salud.

Importante: ¿Cómo evitar intoxicaciones con monóxido de carbono?

Con la llegada del frío, los casos de intoxicación por monóxido de carbono aumentan considerablemente. En ese contexto, desde el Ministerio de Salud emitieron una serie de recomendaciones a tener en cuenta:

- No dejes braseros, estufas ni otros artefactos para calefaccionar encendidos durante la noche.

- Ventilá siempre los ambientes.

- Evitá instalar estufas o calefones eléctricos en baños o dormitorios. Es recomendable utilizar artefactos de tiro balanceado.

- En lo posible, no utilices la cocina para calentar ambientes, pero si lo haces verifica que la llama sea azul.

- Controlá que los conductos de chimeneas, estufas o rejillas de ventilación no se encuentren obstruidos.

- No es recomendable pero, si usás braseros, encendé totalmente el carbón o leña y apagalos fuera de la casa.

- Las reparaciones de los artefactos deben ser realizadas por un gasista matriculado.

* La incorrecta combustión de artefactos que contengan carbono: gas, petróleo y sus derivados kerosén, nafta, madera, plásticos, carbón, etc, y en un ambiente con escasa concentración de oxigeno constituye un peligro mortal para las personas y animales. Puesto que el gas se caracteriza por no tener olor tampoco produce irritación ocular lo que favorece que la persona no se percate que lo está inhalando y por ende intoxicándose.

* Síntomas de intoxicación

Dolor de cabeza, falta de aire, nauseas/ vómitos, decaimiento, sueño son los síntomas que advierten que el paciente puedes estar intoxicado y peligrando su vida, debiendo concurrir al centro de salud más cercano para su atención.