Camila Pavón tiene 8 años y el jueves pasado por la mañana vivió una inesperada situación. Cuando estaba sola en el balcón de su casa ubicada en Capital, observó una extraña luz en el cielo y, rápida de reflejos, la fotografió con el celular. Ella y su mamá aseguran que fue un meteorito y decidieron mostrar las imágenes.

Betza, mamá de Camila contó que todo ocurrió el pasado jueves alrededor de las 11:30. Camila, que tiene una discapacidad auditiva, estaba en el balcón de la casa cuando vio la luz.

Captada a las 11:31:06am

Tomada a las 11:31:16am

"Cuando llegué al lugar me comentó lo que había visto y me mostró las fotos. Me dijo que había sido muy rápido. Ella no entendía bien qué era, pero estaba muy impresionada", contó la mujer.

Y agregó con orgullo, "cuando vi las fotos y escuché su relato me di cuenta de que era un meteorito, le expliqué bien qué era y la felicité por haber logrado las fotos. Ella está re emocionada, por eso decimos compartir la situación".