Él se llama Gonzalo Capdevila. Ella, Valeria Ruiz. El lunes en la siesta el novio tomó la decisión de formalizar la relación con su amada y proponerle casamiento. La llamativa propuesta tuvo un regalo más que especial: un auto como regalo. La joven pareja llevan casi dos años juntos y un año como novios y si bien ya estaba la intención de casarse, ella nunca se imaginó una propuesta así.

"Jamás en mi vida hubiese imaginado una propuesta así. No lo podía creer", expresó todavía emocionada la chica de 23 años. Todo sucedió en la siesta del lunes y para que la cita se diera de la mejor manera fue necesaria la colaboración de las familias que apoyaron en la logística para que Gonzalo -de 26 aós- pudiera sorprender a la chica. Le dijeron que se arreglara bien y Gonzalo solo le adelantó que tenía una sorpresa. Ella lo hizo, la pasaron a buscar y la llevaron a una finca de una familia amiga en Rawson. Luego le vendaron los ojos y cuando le sacaron la venda, vio a su novio con el anillo y no dudó en decirle que sí ante el aplauso y la emoción de familiares y amigos presentes. Pero eso no quedó ahí, había más porque la chica se dio vuelta y vio con globos la leyenda "casate conmigo" y detrás un auto Peugeot 308, precisamente el auto que ella quería: "Siempre soñaba con ese auto, pero jamás imaginé que lo podía tener", expresó Vale.

El casamiento ya tiene fecha. La joven pareja quieren sellar su amor a la brevedad y adelantaron que la unión civil se dará pronto y la gran fiesta será en verano, posiblemente en diciembre.