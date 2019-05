La periodista Vanessa Álvarez recurrió a Facebook para contar la violencia psicológica que padeció por parte de su expareja. En un extenso escrito, explicó con detalles el calvario que vivió y se esperanzó que de esta manera poder "sanar más rápido", además de ayudar a otras mujeres que estén pasando por lo mismo.

Bajo el título "Y sí… me fui “a la primera", Vanessa sostuvo que "quizás no fue una situación tan terrible como la de aquellas que son golpeadas físicamente, pero hoy que cumplo 39 años puedo decir que es lo más difícil, duro, desconcertante y temeroso que he vivido".

Aseguró que su ex nunca la golpeó aunque sí le levantó la mano como para asustarla. En su relato, la periodista contó diversos episodios que pasó con su expareja en los que no la pasó bien.

En su viaje a Chile para vivir con él, hubo muchos cambios y se dio cuenta que "era otra persona, no había nada del hombre encantador que había sido en San Juan".

Vanessa manifestó que vivían en un hotel "bastante caro" y se quedaron en la calle. "Me llevó a dormir a la sala de espera de Urgencias de un hospital de Santiago. Para mí fue muy triste e indignante estar allí", reamarcó.

En su explicación dijo que quería trabajar pero él no se lo permitió. También sostuvo que intentó regresar a la provincia y "me amenazaba con que iba a llamar a Carabineros y les iba a decir que yo era depresiva y que me podía matar, que yo estaba bajo su responsabilidad y no quería tener la culpa de nada".

Finalmente, consiguió "escaparse" con la ayuda de un familiar y sus hermanas, desde San Juan, colaboraron para que regresara. "Viajé a San Juan el miércoles 17 de abril por la noche. Por la mañana, en la terminal, me esperaban mi hermana menor, mi cuñado y mi sobrinito. Fue tan tranquilizador escuchar 'flaquita, ya estás acá, te estamos esperando, vas a estar bien´ y sentir un abrazo con tanto cariño".

Cerró su escrito con un texto que encontró en las redes para concientizar a las mujeres sobre el maltrato.