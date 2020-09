Un grupo de operadores turísticos autoconvocados, en el marco de una protesta en todo el país, realizó una manifestación durante la mañana de hoy en el centro sanjuanino exigiendo como puntos básicos la habilitación nacional del tránsito aéreo, la unificación de los protocolos para poder trabajar y la sanción de la Ley de Emergencia Turística.

La protesta que concentró una veintena de autos en la Plaza 25 de Mayo y luego marchó hasta el Centro Cívico indicó que por la difícil situación que atraviesan las agencias de viaje, ya cerraron 4 en la provincia, a lo que se suman dos hoteles sanjuaninos. "Hemos tenido hace unos días una muy buena reunión por zoom con la Ministra de Cultura y Turismo pero este reclamo va mas allá. Necesitamos que los vuelos puedan llegar hasta la provincia para poder empezar a vender paquetes y empezar a trabajar. Esperamos que San Juan adhiera inmediatamente a la llegada de vuelos aéreos una vez que se habiliten a nivel nacional", comentó Néstor Yafar, dueño de una agencia de viajes.

En este contexto cabe destacar que la Ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, brindó una conferencia durante la mañana de hoy con la problemática del turismo como foco en medio de la pandemia. "Entendemos que hay una situación crítica en el turismo nacional y provincial. Obviamente pediremos más vuelos para San Juan, con mejores tarifas, es un pedido que tenemos hace tiempo, pero eso más al aprobación de los vuelos dependerá de las decisiones del gobierno nacional y del estatus sanitario que tenga la provincia en ese momento".

La concentración se realizó en la puerta de la Catedral.

"La situación ya es desesperante, hace meses que no podemos trabajar, no hay vuelos, no hay buses, el turismo interno sirvió solo para los hoteles de esos lugares pero nosotros no vendimos ningún paquete, porque el sanjuanino no pasó por las agencias", comentó Yafar. Y agregó: "Se han aprobado algunos puntos de la emergencia, pero necesitamos la aprobación total de la Ley de Turismo. Por la situación que se vive actualmente existe el riesgo de que cierre el 60% de las agencias de viajes de todo el país. Necesitamos trabajar, básicamente eso, y necesitamos todo el apoyo provincial".