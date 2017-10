Desde hace años vive una pesadilla, que tuvo su momento cúlmine hoy, luego de enterarse que la Justicia la obligaba a restituir a su hija al padre de la pequeña, que vive en España.

Todo comenzó en 2006, cuando Mayra Miranda partió de San Juan rumbo a Valencia por cuestiones de trabajo. Un año más tarde conoció a Carlos Bermejo, dueño de un bar. Comenzaron a salir y fruto de esa relación nació Sofía, una pequeña que actualmente tiene 7 años de edad.

"Yo soy sanjuanina y mi hija vive acá desde que tenía 18 meses. Allá vivíamos mal, el padre de mi hija me golpeó una vez, discutíamos, fue un desastre. Hace un tiempo, me vine de vacaciones y de paso a hacer unos trámites, con su consentimiento. En ese momento empezamos a pelear. Tuve muchos problemas con la documentación y el no me creyó. Me dejó tirada. Ahí decidí comenzar el trámite para quedarme acá y no volver. Llevamos 5 años peleando y ahora la Justicia ha decidido que la nena tiene que volver con él", dijo a DIARIO DE CUYO entre sollozos.

"Llevo 5 años manteniéndola, él ni se ha acordado de ella y ahora me la quiere quitar y llevarselá. La niña es española, pero no quiere saber nada con él, con irse. En los régimenes de visita no ha querido irse. Él no la alimenta, no la manda a la escuela, nada. Sofía tiene su vida acá, va a karate, a telas", aseguró. "Si se la llevan le van a hacer un daño muy grande", agregó.

Myriam aseguró que su expareja rehízo su vida, tiene un hijo y ahora la chica está pasando la misma situación que que atraviesa ella. "Me llama para decirme que me va a hacer de todo allá, que no va a cumplir con nada de lo prometido. Tengo miedo, no sé que va a pasar si voy. Ya me golpeó una vez. Necesito que me ayudan a que nos quedemos porque mi hija es feliz".

Según dijo, la Justicia la intimó a comenzar los trámites para realizar el pasaporte, porque si no la nena deberá partir rumbo a España sin ella. "No pienso dejar a mi hija sola. No sé qué vida nos espera allá".

Según manifestó la joven, Bermejo visitó a la pequeña 3 veces en 5 años. Desde hace varios meses se encuentra en la provincia para intentar entablar un vínculo con la niña.