Este martes, Danisa Greco salió para hacer unas compras, como todos los días. Mientras caminaba por si ciudad, ubicada a sólo 20 kilómetros de Beirut, en Líbano, se vio aturdida por la terrible explosión, aquella que se produjo en el puerto y devastó el lugar. “La gente comenzó a salir de sus casas para ver qué había sucedido y nadie sabía nada. Yo me apuré para regresar a casa y mirar las noticias”, contó a DIARIO DE CUYO. Lo que observó al encender el televisor, la dejó sin palabras. Hoy, a horas de ese suceso por el que ya se reportaron 100 personas muertas, otro centenar desaparecida y 300 mil viviendas afectadas, la sanjuanina se movilizó a la zona del desastre, para ayudar a quienes lo necesitan.

“Cuando estaba en la calle, en Jounieh, y escuché esa explosión pensé de inmediato en una bomba, aunque otras personas dicen que creyeron que se trataba de un temblor, llamativo porque aquí no hay temblores como en San Juan”, comenzó contado la mujer de 32 años que vive en el país de Oriente medio desde 2017.

Y agregó que “ya en mi casa, vi las noticias y me enteré de lo que había pasado en el puerto. Primero dijeron que había sido producto de una negligencia pero después empezaron a llegar informaciones distintas, uno no sabe si creer. Hay mucha gente acá –en Beirut- que dice que vio dos aviones y un drone que pasaron muy bajo, pero no sé, no hay nada oficial sobre eso. Después se sintió la explosión y un ruido muy agudo y muy fuerte. Esa fue la primera explosión. La segunda generó una ola de presión hacia adentro y hacia afuera, eso provocó que haya tanto desastre”.

En medio de la conmoción y el shock, a primera hora de esta mañana, Danisa emprendió el viaje junto a sus compañeros de la ONG Prodes (Promoción de la mujer y desarrollo social) para la cual trabaja, y llegó a sólo 5 kilómetros de la zona de la explosión, con el objetivo de ayudar a quienes lo necesitan.

“Nosotros tenemos una sede aquí, en Achrafieh, y está destruida. Es impresionante. La mayoría de las casas está destruida. El mayor problema de las explosiones fueron los vidrios, porque además de que salieron las ventanas por completo, los vidrios explotaron y eso generó muchos heridos”, relató Danisa observando el paisaje que la rodeaba en ese momento.

Y describió: “Las casas están destruidas Todos los marcos se salieron de las paredes, las paredes se rompieron, volaron. Es como un tsunami que pasó por dentro, no sé cómo explicarlo”.

La sanjuanina contó, además, que “increíblemente ninguno de mis conocidos sufrió heridas, porque el riesgo fue muy grande. Pero aun así, los afectados somos todos, por el shock y por el dolor”.

Y resaltó la solidaridad de toda la gente. “Ayudas no hay muchas a nivel Estado, pero sí hay muchas organizaciones y ONG que sí están colaborando, hay grupos de gente caminando en las calles ofreciendo ayuda, la gente es muy solidaria. Se paró todo el país para venir a Beirut a colaborar”.

Para finalizar: “El Líbano ha estado tan azotado que en estos casos todo el mundo se pone a brindar ayuda con total generosidad, a trabajar para reconstruir, a ayudar a los demás. Eso es lo que todo el mundo hace hoy. La gente me pregunta si sé quién necesita ayuda. Los no afectados se unen a organizaciones, ofrecen alojamientos, hoteles, es llamativo ver la solidaridad de todos en medio del dolor”.