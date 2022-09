Una joven sanjuanina vivió momentos de pánico en los últimos días. cuando sufrió el acoso por parte de un hombre que se movilizaba en un auto, a plena luz del día y en medio de una calle de Pocito. Asustada, ella decidió filmarlo y compartir su experiencia en las redes sociales para advertir a quienes circulan por la zona. Sus mensajes se viralizaron en Twitter.

"Hoy -por el pasado 17 de septiembre- alrededor de las 15:30, en Pocito, me persiguió un hombre por muchas cuadras, trate de evadirlo, pero estuvo hasta que me encontró, se paró y si no fuera porque lo estaba filmando no se qué hubiera sido de mi. Necesito que todas estén atentas y alertas", relató en un primer mensaje la joven.

Después, compartió el video, junto a la leyenda: "Lo que sentí y atravesé no se lo deseo a ninguna".

En las imágenes se puede ver al presunto acosador atrapado in fraganti, quien le dice: “Te había confundido con una amiga, por eso te saludé”.

Para finalizar, la joven suplicó: "Por favor chicas, no anden solas, yo todavía no me puedo tranquilizar, tengo bronca, angustia y mucho miedo. En serio, cuidado".