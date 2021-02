Sandra Gangemi (53) superó hace tiempo un cáncer de ovarios pero la enfermedad regresó y comenzó nuevamente su lucha oncológica. En su tercera quimioterapia, los problemas incrementaron ya que desde Osecac no le entregaron las dos drogas que necesita para cumplir con tu tratamiento.

Se trata de Bevacizumab y Doxorrubicina liposomal, dos fármacos especiales para combatir dicha enfermedad y que son costosos. "Desde el 26 de enero que estoy esperando las drogas pero no me las han entregado".

Ha mandado un recurso de amparo porque la obra social se ha deslindado de la responsabilidad diciendo que aún no está autorizada la drogra mientras que otra respuesta que le dieron es que "sí está autorizada" pero los fármacos no le llegan a la mujer.

Según Sandra, el ciclo de quimio es cada 21 días y desde casi un mes que no obtiene las dos drogas necesarias para continuar con su tratamiento.

Además, por la pandemia Gangemi sólo puede ir los jueves a la obra social, ya que los lunes y viernes, las oficinas de Osecac están cerradas para prestaciones mientras que los martes y miércoles no corresponden con la terminación de su DNI. "Así van pasando los días y no tengo una solución ni las drogas autorizadas", detalló.

"También me dijeron que faltaba documentación pero yo les presenté todo lo que me pidieron. Iba por mi tercera quimio y no pude seguir", expresó apenada.