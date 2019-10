La gran ganadora, durante uno de sus tantos viajes

Hace un par de semanas, la prestigiosa agencia de viajes Al Mundo lanzó un concurso nacional a través de sus redes y este miércoles se conoció el ganador, mejor dicho la ganadora: una joven sanjuanina que se enteró en vivo y en directo que había salido sorteada entre miles de participantes de todo el país.

La afortunada, Paula Cámera, una estudiante de abogacía de 21 años, explicó que la consigna del concurso era elegir un destino para viajar que empiece con la misma letra que la inicial del nombre de cada participante, por lo que ella eligió París, la capital francesa.

Durante varios días, Paula se encargó de publicar y compartir el certamen en sus redes sociales, con el objetivo de sumar más chances de poder obtener el ansiado premio, que consiste en un bono de $100.000 para utilizar en un mínimo de 2 tickets aéreos para volar al destino elegido.

Y luego de varios días de espera y ansiedad, llegó el momento del sorteo, que se realizó este martes pasado el mediodía, a través de las redes sociales de la agencia de viajes. “Hoy me levanté como cualquier día y me puse a estudiar, pero tenía un presentimiento de que podía llegar a tener suerte. Cuando fue el momento del sorteo me puse a seguirlo en vivo. En un momento dijeron que iban a llamar al ganador del concurso y ahí me empezó a sonar el celular. Me quedé helada, no podía creerlo”, contó la afortunada en diálogo con DIARIO DE CUYO.

A continuación, la joven estudiante dijo que si bien ya había elegido a París como destino, es una ciudad que ya conoce, por lo que ahora analiza cambiar el lugar para disfrutar de unas vacaciones en las que ya tiene asegurados dos pasajes por un monto de $100 mil.

Al ser consultada sobre su compañero/a de viaje, dijo que "ya había arreglado ir con mi mamá en caso de que ganara este concurso”, finalizó Paula, la sanjuanina que tuvo más suerte que miles de argentinos este martes y se quedó con un certamen organizado por una prestigiosa agencia de viajes.