En el mundo y el país crece la sana tendencia de la inclusión, cada vez son más las medidas que buscan darles participación a todos. En ese marco, una comerciante sanjuanina tuvo la idea de lanzar una convocatoria para mujeres con síndrome de Down con el fin de realizar una campaña de moda. En menos de 24 horas tiene dos candidatas.

“Yo vendo ropa de talles especiales y súper especiales para mujeres. Si bien en el mercado hay ropa de este tipo, la mayoría es sport. Yo me dedicó a la ropa de fiesta y de vestir y con eso me he dado cuenta de la importancia que tiene incluir a aquellos que muchas veces no tienen opciones”, contó Silvina Leticia, quien tiene su negocio en Villa Krause.

Y agregó que “hicimos una campaña con modelos de talles especiales para nuestras redes sociales y ahora se nos ocurrió convocar a chicas con síndrome de Down. En menos de 12 horas del lanzamiento, dos mamás me llamaron para decirme que sus hijas estaban emocionadas con la idea. Así que estoy muy contenta”.

El mensaje que la comerciante compartió reza: “Atención chicas de San Juan, buscamos modelo con síndrome de Down para campaña gráfica” Y aclara que la convocatoria es para mujeres de “entre 18 y 35 años. Interesadas contactarse hasta el 6/9/18 por mensaje privado Facebook ‘A mi manera - Talles Especiales’o al WhatsApp 155821645”.

“La verdad que estoy sorprendida, porque hasta me llamó la mamá de un chico que tiene síndrome de Down al que le gustaría modelar. Le expliqué que sólo tengo ropa de mujeres, pero ya estoy pensando en organizar alguna campaña con comerciantes de la zona que podría alcanzar también a varones”, relató la vendedora, que aclaró que el llamado sigue abierto a todas las chicas que quieran participar.

Tendencia en el mundo

Por estos días, salió a la luz la historia de Marian Ávila, una joven de 21 años que se convertirá en la primera modelo española con síndrome de Down en participar de un Fashion Week en Nueva York. Será la "celebrity model" de la diseñadora Talisha White quien presentará su nueva colección durante el desfile.

Por su parte, Madeline Stuart es una conocida modelo australiana de 21 años con síndrome de Down que ya ha aparecido en la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York en las últimas 5 temporadas.