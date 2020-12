En horas del mediodía se conoció la noticia que sacudió a San Juan. El propio gobernador de la provincia confirmó en sus redes sociales que contrajo coronavirus y debió ser internado en el Hospital Rawson por precaución.

Esta tarde se llevó a cabo una conferencia de prensa para brindar mayores detalles sobre su estado. La ministra de Salud, Alejandra Venerando, aseguró que Sergio Uñac comenzó a presentar algunos síntomas como fiebre, tos y dificultad respiratoria, por lo que decidieron realizarle un test rápido que arrojó resultado positivo.

Actualmente se encuentra internado en terapia del área Covid, con antibióticos y en buen estado general, según informó Venerando. Además, ya no tiene fiebre y permanece con un buen nivel de saturación de oxígeno. Además, dato no menor, el mandatario no posee comorbilidades.

Además, se le realizaron los estudios correspondientes, una tomografía de torax y laboratorio. Uñac permanecerá algunos días más hospitalizado, aunque no se sabe a ciencia cierta cuántos serán, se calcula que serán al menos dos. Sus familiares más cercanos se encuentran aislados.

"Quiero contarles que durante la mañana he sido notificado como positivo Covid-19. Me encuentro bien, haciéndome los chequeos correspondientes. Cumpliré con el aislamiento y con cada uno de los recaudos para cuidar mi salud y la de todos. Seguiré trabajando, con él compromiso de siempre, por cada uno de los sanjuaninos. En esta época tan especial, les pido que se sigan cuidando como lo vienen haciendo", escrinió esta mañana Uñac.