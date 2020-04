San Juan está en el lote de las provincias menos afectadas por el coronavirus y, bajo ese paraguas, encarará mañana la cuarentena focalizada, tras el OK del presidente Alberto Fernández y luego de que este diera ayer los parámetros de la flexibilización. En ese marco, el gobernador Sergio Uñac informó que habilitará el trabajo en la industria, lo que, según cálculos del sector, implicará el regreso, en una primera etapa, de unos 13.500 operarios, quienes representan el 80 por ciento del total de los establecimientos fabriles, tal cual adelantó este medio. No es lo único, ya que también le dio el visto bueno a la apertura de las peluquerías y a que vuelvan a sus tareas el personal doméstico, los contadores y los abogados, estos dos últimos, enrolados bajo el título de profesiones liberales. Las nuevas actividades quedarán exceptuadas bajo presentación de protocolo, autorización y un estricto cumplimiento de dichos parámetros.

En un comunicado oficial, se destacó que la provincia continúa bajo el aislamiento preventivo, social y obligatorio hasta el 10 de mayo, en adhesión a lo que comunicó el Gobierno nacional. Aunque Uñac señaló que "estamos en un proceso de apertura gradual de las actividades económicas, subordinada a la emergencia sanitaria". El escenario local refleja que hubo sólo dos casos de coronavirus, pero ambas pacientes lograron recuperarse y no se ha detectado que haya circulación del Covid-19. Dentro de ese contexto, el Gobernador reactivó la industria, actividad que tiene importantes fuentes de trabajo, genera producción y mueve la rueda económica. En el transcurso de la jornada de hoy se espera que la provincia publique la reglamentación de cada nueva autorización. Como ya habían circulado los parámetros entre los representantes industriales, sólo seguiría paralizada un 20 por ciento de la industria local, correspondiente a textiles orientadas a la confección de prendas no esenciales, calzados y plásticos que no producen bienes para actividades esenciales.

Uñac resaltó que "estamos monitoreando exhaustivamente la situación sanitaria, controlando la circulación de personas y evaluando la situación de las actividades económicas de la provincia y el cumplimiento estricto de los protocolos de las actividades exceptuadas".

Entre las profesiones que se sumaron a las excepciones está el trabajo de las peluquerías y del personal doméstico. También se informó que se habilitarán las profesiones liberales. Si bien no se especificó cuáles son, se trata de los contadores y abogados. Los primeros habían señalado que cumplen una tarea clave al liquidar los sueldos, pagar los impuestos y pedir los beneficios impositivos de las empresas. En cuanto a los segundos, se verá con la reglamentación si su regreso se limita al trabajo en sus estudios o implica la vuelta a Tribunales, cosa que deberá establecer también la Corte de Justicia.

Uñac destacó que "hemos logrado una buena situación sanitaria", pero si en la cuarentena administrada se "produce un empeoramiento de nuestro status sanitario, vamos a retroceder y deberemos tomar medidas más restrictivas".





PODER JUDICIAL

4 de mayo es la fecha que se autoimpuso la Justicia para mantener la suspensión de actividades. No creen que vuelvan antes de esa fecha.

Reglamentación

El gobernador Sergio Uñac y su equipo esperarán conocer la letra chica de la autorización a las salidas de una hora en un radio de 500 metros para anunciar cómo se aplicará en la provincia, según aclararon anoche funcionarios del gobierno provincial. Se hará, dijeron, pero pueden introducir cambios.