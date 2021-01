En la mañana de este lunes, luego de retomar sus actividades tras haber padecido coronavirus, el gobernador Sergio Uñac ofreció una conferencia de prensa para hacer un balance político y, a la vez, contar su experiencia con la enfermedad. En ese contexto confió: "Es como volver a empezar"

Tal como ya había adelantado ayer en una entrevista exclusiva con DIARIO DE CUYO, el Gobernador relató cómo pasó la enfermedad y recomendó a los sanjuaninos cuidarse.

"Estoy contento de estar de vuelta en la función. Esto significa que estoy recuperado 100 por ciento de Covid y en un porcentaje relativamente menor respecto de lo físico en sí mismo, de la capacidad pulmonar, pero he vuelto porque estoy bien. Me siento con la fuerza para poder hacer esto", comenzó contando Uñac.

Y relató: "La mañana en que me fueron a hisopar y el resultado me dio positivo me sorprendí. No hace falta tener miedo para respetar a algo o alguien que no sabes cómo te ingresa el virus, pero después de padecerlo es como volver a empezar. Debe hacer 30 años que paso 18 horas del día despierto. Ahora, han habido días que me he pasado 18 horas durmiendo, por qué, porque tenía ganas, porque no tenía fuerza. Esto te hace doler todo. Algunos lo pasan de manera asintomática, pero sepanló, cada vez hay menos casos de estos".

A la vez, agregó: "Yo he tenido experiencia de conversar con deportistas de alto rendimiento del orden mundial que pasaron 6 meses para poder recuperar su estado físico. Esto hay que respetarlo, no hay que subestimarlo. No se contagien, porque no se sabe para dónde dispara. Podés estar bien, podés estar mal, un poco peor, muy mal o hasta te puede costar la vida, y no todos los que fallecen son de mayor edad. No hay que contagiarse, hay que cuidarse".

Por otra parte, indicó que espera poder donar plasma. "Ahora viene una etapa donde te hacen un análisis para ver si tenés la cantidad de anticuerpos necesarios para donar plasma. Yo si puedo lo voy a hacer, porque yo recibí plasma".

Para finalizar, agradeció. "Quiero agradecer a los sanjuaninos por el acompañamiento, despegado de las situaciones políticas. He recibido mensajes de todos los sectores y también de sanjuaninos en las redes sociales, el agradecimiento por esos deseos de recuperación. Uno tiene que ser agradecido y hay que expresarlo. Agradecimiento a la tarea del vicegobernador -Roberto Gattoni- que llevó este proceso con absoluta naturalidad y el agradecimiento al Ministerio de Salud, al director del Hospital Rawson y a todo el hospital", sostuvo el Mandatario.