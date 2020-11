Si bien el tema se venía barajando como una posibilidad, fue Sergio Uñac el que le puso ayer el cuerpo y voz. "Considero oportuno que se evalúe la suspensión de las PASO" del año que viene para un "menor riesgo sanitario y mayor ahorro económico", lanzó en su cuenta de Twitter. Así, se convirtió en el primer gobernador alineado al presidente Alberto Fernández en hacer público el planteo, al que, según medios nacionales, se han plegado otros mandatarios. Una fuerte apuesta política, teniendo en cuenta el nivel de exposición que implica tal movida, de la que, hasta el cierre de esta edición, el Gobierno nacional no se había pronunciado y de la que viene siendo cauto.

Uñac pateó el tablero cerca de las 13.40 con un hilo de tuits, entre los que destacó que "a través del diálogo y el trabajo en conjunto con los sectores políticos, generemos los consensos necesarios para presentar un proyecto de ley destinado a la suspensión de las PASO para 2021". El sanjuanino expuso como motivos principales lo sanitario y lo económico. Sobre este último punto, fuentes oficiales señalaron que las legislativas tendrán un costo de para la Nación de poco más de 17.171 millones de pesos según la partida "Ejecución de actos electorales", contemplada en la ley de presupuesto.

No obstante, la propuesta del Gobernador abre la puerta al análisis de si se trata de una estrategia electoral. Es que, sin las primarias, la oposición al presidente y al kirchnerismo se vería obligada a llegar a un acuerdo para el comicio general de octubre. Si no lograra un consenso, los partidos opositores irían divididos, lo que le serviría al Frente de Todos. En cambio, al resolver las diferencias en la interna, se consolidaría un liderazgo (el cual hoy no está definido) que podría llegar a aglutinar a todo el sector peronista.

Sin embargo, dicha táctica fue negada por el vicegobernador Roberto Gattoni, quien actuó como uno de los voceros oficiales. "Plantear esta idea a casi un año de la elección, corre de la escena cualquier especulación política", resaltó el hombre de confianza de Uñac, quien, a su vez, justificó la oportunidad de la propuesta.

La postura del Gobernador pegó fuerte en los medios nacionales (ver nota vinculada), al punto que el portal Infobae recabó los testimonios de los gobernadores de Corrientes, Eduardo Valdés, y de Tierra del Fuego, Gustavo Mellela, quienes manifestaron que las internas son "un gasto inútil" y que "nadie sabe qué va a pasar con la pandemia". En ese sentido, el medio expuso que el mendocino Rodolfo Suárez "evaluó en las últimas horas con su equipo de gobierno un mismo escenario complicado para armar las PASO el año que viene".

Al cierre de esta edición no habían trascendido declaraciones de referentes nacionales, aunque Gattoni destacó que "es muy pronto, el Gobierno nacional y los actores políticos se tomarán un tiempo en expresarse y de maduración. Uñac planteó una idea para generar un ámbito de discusión, no para que le contesten mañana". De todas formas, fuentes calificadas indicaron que el sanjuanino charlará el tema con referentes de la gestión de Fernández en el transcurso de la semana.

La suspensión de las primarias abiertas y obligatorias implica una modificación de la ley 26.571 de 2009, la cual fue impulsada por el kirchnerismo. La movida uñaquista, como era de esperar, contó con el respaldo de sus legisladores y resistencias de los opositores Marcelo Orrego y Eduardo Cáceres y de José Luis Gioja (ver Protagonistas).

Sondeo

En una encuesta realizada por la Consultora Acierto, de Maximiliano Aguiar, el 72,4 por ciento de los consultados se mostraron de acuerdo en la suspensión de las PASO. El 13,3 por ciento dijo estar en desacuerdo, mientras que el 14,3 por ciento restante indicó que le es indiferente el planteo de Uñac.

Protagonistas

RUBÉN UÑAC Senador / Frente Todos

"La propuesta me parece un acierto por su prudencia, respeto a la comunidad y visión política. Esto no vulnera la institucionalidad democrática. La idea es agilizar y simplificar el necesario e indispensable proceso electoral para determinar el recambio de autoridades".

CRISTINA LÓPEZ Senadora / Frente Todos

"Tiene su lógica, más la situación en la que vivimos. Una vez más, el Gobernador ha sido criterioso porque es palpable y palmario lo que está atravesando el país. Hay un interés sano y legítimo. Además, piensa en cuidar las finanzas del Estado y no exponernos".

WALBERTO ALLENDE Diputado nacional / Frente Todos

"Coincido plenamente. Es totalmente necesario. En este caso, se volvería al trabajo interno y a la vida interna dentro de los partidos políticos. Esto es, que cada uno de los espacios resuelva internamente cuáles son los candidatos que va a presentar en las elecciones".

FRANCISCO GUEVARA Diputado nacional / Frente Todos

"La situación que estamos atravesando amerita este tipo de medidas. Se están haciendo sacrificios y esfuerzos desde los diferentes sectores y la política debe ir en ese sentido. Me parece que, en este momento de coyuntura, este esfuerzo es más que necesario y más que razonable".

JOSÉ LUIS GIOJA Diputado / Frente Todos

"La suspensión de las PASO es un tema que no está definido, no está en agenda y no se está conversando. El argumento del coronavirus es válido hoy, pero para agosto del año que viene no se qué validez tendrá. Lo que yo reivindico es que la PASO reemplaza la interna partidaria".

MARCELO ORREGO Diputado / Producción y Trabajo

"Es importante tener una situación intermedia. En los lugares donde no haya interna, las PASO no deben ser obligatorias. Habida cuenta de la situación de pandemia, es claro que se puedan llegar a suspender las PASO en aquellos distritos donde no hayan internas".

EDUARDO CÁCERES Diputado / PRO

"Estaría de acuerdo en los casos en los que no haya competencia. En los casos en que sí, las PASO son un instrumento que da la posibilidad constitucional, a cualquier ciudadano, de poder tener la posibilidad de representar a un sector y no verse privado por el dedo largo de un partido".

La propuesta del Gobernador se instaló fuerte en medios nacionales

Relevancia. Los principales medios del país destacaron que Sergio Uñac es el primer mandatario que se refiere públicamente a la suspensión de las PASO.



A los pocos minutos de la publicación en la red social Twitter, los principales medios nacionales se hicieron eco de la noticia. Medios como La Nación, Clarín e Infobae plasmaron en sus principales portadas digitales la postura del Gobernador respecto a la necesidad sanitaria y económica de suspender las PASO del año que viene. Incluso, Infobae hizo referencia a que, con la opinión de Uñac, "el tema comienza a instalarse en la agenda política lentamente". Además, indicó que, si bien "no es el primer dirigente que se refiere al tema", sí es el primero que lo hace "con más ímpetu desde un rol institucional de importancia como el que ocupa". Incluso, ese medio consultó a otros gobernadores que se mostraron en sintonía con el mandatario.

Otros medios plasmaron la noticia con la misma importancia, ya que destacaron que "se trata del primer gobernador que pide públicamente suspender las PASO", como lo indicó Clarín. Por otro lado, La Nación se refirió a la necesidad de generar "consensos" que indicó Uñac en su escrito, algo que también plasmó el diario Perfil. Otros de los medios de comunicación que reflejaron la noticia fueron La Política Online, Crónica y TN.

Además de los nacionales, los que también se hicieron eco fueron medios del resto del país, como Los Andes de Mendoza, El Litoral de Santa Fe y El Intransigente de Salta.