Radio Sarmiento está de fiesta. LV5 hoy cumple 96 años de vida y lo celebra a lo grande. Entre los invitados que se acercaron a saludar, se encontraban Sergio Uñac y Roberto Gattoni, quienes recordaron parte de su infancia y juventud con la emisora siempre presente.

A horas de las PASO y respetando al veda electoral, ambos funcionarios destacaron el respeto que hubo durante la campaña entre oficialismo y oposición, sin insultos ni agravios como sí ocurrió a nivel nacional. "Hemos sido muy cuidadosos, con mucho respeto por las instituciones", dijo el Gobernador quien señaló también que no le pareció que era el momento para llevar adelante un debate entre los dirigentes políticos que competirán mañana.

"No sé si era este el momento parra crispar aún más los ánimos. Hemos sido sumamente respetuosos, ellos y nosotros. La discusión ha sido madura. Un debate implica cruces, por ahí no era el momento, que es delicado. No ha sido una campaña agresiva, con chicanas", destacó Uñac.

En ese sentido, el vicegobernador añadió: "Uno puede enojarse, pensar distinto, pero en torno a las ideas, no a las personas. Nadie tuvo destrato hacia nadie y ese es el camino".

Por su parte, Gattoni invitó a los sanjuaninos a expresarse en las urnas, sin temor. "Vamos a votar, es muy importante. Que la gente participe, que no tengan miedo, que los protocolos está para evitar el riesgo sanitario", finalizó.