El gobernador Sergio Uñac junto al Ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay; el secretario de Seguridad Carlos Munisaga y el director de Protección Civil, Francisco Suraci, siguieron el informe de situación durante y posterior a las fuertes ráfagas que se presentaron desde las 22:00 horas en la provincia y se extendieron hasta pasada la medianoche del 25 de diciembre.

Recomendaciones en caso de estar fuera de casa, durante el viento

• No transitar si no es necesario, Si transitás, hacelo atento a lo que pasa a tu alrededor (cables caídos, ramas u objetos sueltos).

• No te detengas debajo de los árboles ni de elementos sujetados a los edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.).

• Si tenés que transitar en vehículo, circulá con luces bajas encendidas.

• Manejá con precaución aumentando la distancia entre vehículo y con la velocidad al mínimo.

• Si estás en un sitio seguro, cerrá y asegurá ventanas y puertas.

• Si tenés afecciones recordá cargar tus remedios o botiquín necesario.