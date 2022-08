Seguramente ni en el más remoto sueño, Matías Toledo imaginó que unas vacaciones le cambiarían el rumbo de su vida. El personal trainer viajó a Playa del Carmen de vacaciones pero se enamoró del lugar, consiguió trabajo en una empresa y no lo dudó. Retornó a San Juan, vendió todo lo que tenía y se instaló en la playa mexicana donde realiza una labor totalmente diferente a lo que se dedicaba en la provincia. "No cambio esto por nada, estoy trabajando en el paraíso", afirma vía WhatsApp el joven que en junio pasado cumplió los 30 años.

En la isla mexicana trabaja en una empresa de Bienes y Raíces, una profesión totalmente diferente a la que siempre imaginó. Es que Toledo era jugador de Sportivo Desamparados pero decidió colgar los botines pronto y dedicarse a trabajar de su profesión. El profe de Educación Física comenzó a trabajar como personal trainer en un reconocido gimnasio sanjuanino y en diciembre del año pasado partió rumbo a Playa del Carmen junto a su amigo Franco Vila de vacaciones. "Estuvimos desde el 27 de diciembre y era solo por un mes pero terminé quedándome por tres meses", expresa Toledo.

Es que apenas pisó suelo mexicano, el personal trainer se enamoró del lugar. Comenzó a conocer de la cultura del lugar y a la forma de vida que llevaban en la isla. "Quería ver como era la vida en otro país, como estaba la situación económica, como vivía la gente, como era el trabajo, y la verdad que me encontré con una cultura muy distinta a la nuestra, un país que está mucho más estable económicamente. Conocí mucha gente de Europa y de muchas partes del mundo y la mente se me fue abriendo", expresó quien se quedó en Playa del Carmen dos meses más de lo previsto. Fue ahí que le ofrecieron trabajo en la empresa "Urmah Capital", una empresa de Bienes y Raíces y él no o dudó: "Empecé a analizar en serio si podía vivir acá, me ofrecieron como asesor inmobiliario y era algo totalmente nuevo que no conocía pero me ofrecieron capacitarme para iniciarme en este mundo y no dudé en decir que sí, era una buena propuesta de una empresa seria", comenta Matías. El sanjuanino puso una condición: poder viajar a San Juan para despedirse bien de su familia y también para vender todos los muebles para poder embarcarse de lleno en su nueva vida.

El sanjuanino junto a sus compañeros de "Urmah Capital" en Playa del Carmen.

Regresó a San Juan el 28 de febrero y 16 de abril, ya con todo listo, partió rumbo a su nueva vida. "Aproveché al máximo esos días que estuve en San Juan, vendí todo lo que tenía y junté plata para venirme y arrancar una vida nueva en un país nuevo donde conocía muy poco. Mucha gente me pregunta si tuve miedo pero eso jamás pasó porque yo sabía que llegaba a México y no iba a estar solo porque había conocido personas muy buenas y con un corazón enorme que me apoyaron desde el primer día que llegué", expresó el flamante asesor inmobiliario.

"Estoy muy feliz con esta nueva vida, lógico que extraño a mi San Juan, a mi familia y mis amigos. Pero estoy muy bien acá y tengo trabajo que es lo más importante"

En la empresa donde trabaja el sanjuanino tiene una agenda de horarios flexible que le permite dedicarse también a lo que ama: "Estoy super agradecido a mis jefes y mis compañeros. Mis horarios de trabajo son de 9.30 a 14 horas pero me permiten que pueda trabajar desde mi casa o también que salga cuando tengo que entrenar a alguien", comenta Toledo, quien no puede dejar de lado su gran pasión de entrenar: "Estoy empezando a activar con lo que me apasiona. Me gusta promover un estilo de vida saludable y la empresa me ayuda muchísimo con el marketing, mis compañeros me ayudan con videos para promocionar lo que hago", expresa.

Dice que vive en el centro mismo de Playa del Carmen, que conoció mucha gente de distintos países que viajaron como él en búsqueda de un bienestar económico. "Acá la gente vive del turismo, es una zona donde hay muchos bares y muchos restaurantes, hay mucha gente trabajando de meseros o en la barra y también muchos como yo trabajando en empresas inmobiliarias. Todos disfrutamos de lo que nos toca. Es trabajar en el paraíso", manifiesta.

Sobre cómo es la vida en la Riviera Maya, el sanjuanino afirma que la vida es mucho más estable, comparada con Argentina. "Vivir acá no es caro. La plata se hace más rápido, el dólar está a 20. Voy al Supermercado y me gasto 50 o 60 dólares y tengo comida para casi dos semanas. El alquiler me cuesta 350 dólares por mes y estoy en pleno centro. Quizás mucho si lo comparamos con el peso argentino pero acá con los sueldos que hay, esa plata se hace mucho más rápido", expresa el ex futbolista quien brinda la entrevista saliendo del gimnasio en la tarde caribeña. "Salí de trabajar, fui a la playa que me queda a dos cuadras de mi departamento y a una cuadra de la oficina y después pasé para el gimnasio. Ahora seguro me tomaré unos mates y así pasan los días", manifiesta.

¿Cuál es su labor en la isla caribeña? Toledo comenta: "Mi tarea es asesorar a la gente que busca invertir en alguna propiedad ya sea lote o departamentos. Hay gente que hace campañas en Internet y los interesados dejan su contacto en alguna plataforma, nosotros los contactamos y los asesoramos en base a lo que necesiten. Si bien cobro por comisión estoy estable y por suerte me va muy bien", comenta. El asesor inmobiliario dice firmemente que no tiene previsto volver a San Juan. "Hoy no está en mis planes volver a San Juan y si vuelvo será para visitar a mi familia. Hace poco renové contrato en el departamento por seis meses más asi que pienso quedarme acá por un buen rato", dice el sanjuanino que sin pensarlo cambió de profesión y hasta de vida muy lejos de su San Juan natal.