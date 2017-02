Con el inicio de las clases cada vez más cerca, previsto para el 6 de marzo, surge la necesidad de actualizar el guardarropa de los chicos para que puedan ir a la escuela.



La novedad que se presenta este año es que los precios de los uniformes escolares vienen con una suba de un 20% en promedio, la más baja de los últimos 3 años.



La razón, según las consultas en los comercios del rubro, es que las ventas vienen flojas y un incremento mayor empeoraría el panorama.



Un factor determinante fue que muchas familias sanjuaninas que fueron a veranear a Chile, principalmente a La Serena, compraron la mayor parte de las prendas allá, al punto que muchos serenenses se han quejado de que falta stock en las tiendas, según ha dado a conocer el gobierno regional del vecino país.



Para el 2015, la suba de la ropa necesaria para que los chicos vayan al colegio tuvo un incremento del 37,5% en promedio y el año pasado fue la mayor, porque osciló en el 40%. Por eso, el 20% de esta temporada es la más baja, con la posibilidad de adquirir las prendas de contado o en cuotas, con tarjetas bancarias o con el plan “Ahora 12”.



Un equipo completo de verano e invierno para nivel inicial, que consta de short, remera, pantalón, buzo, chaqueta y campera va desde los 1.800 a los 2.000 pesos.



En el caso de los alumnos de nivel primario, sector en el que los talles son más grandes, los equipos constan de short o bermuda para el verano, más pantalón de vestir, chomba, camisaco, pullover y campera y va desde los 2.800 a los 3.200 pesos. Varían, por ejemplo, la calidad de las prendas, o algunos colegios en los que permiten cualquier pullover si encima llevan la campera autorizada.



Estos valores son los llamados de contado, según dijeron en los comercios del rubro, que incluye tarjeta de débito o en un pago con tarjeta.



En el caso de mayor cantidad de cuotas los valores se modifican un poco, como ejemplo hasta en 6 cuotas o con el “Ahora 12” del Gobierno Nacional los montos se pueden llegar a incrementar un 14%.



Desde Danyo, Gimena Páez, dijo que para este año la suba ha sido muy inferior a años anteriores “porque conocemos la situación de los padres”, sostuvo.



Hay casas en los que hay varios chicos en edad escolar y el presupuesto se incrementa sobremanera. Incluso dio a conocer que sobre el precio de lista, hacen un 15% de descuento por pago de contado, mientras que el recargo es del 15% por financiaciones superiores a los 6 meses porque hasta ese plazo no cobran interés.



Mariana Payero, de Terra Uniformes, dijo que el movimiento se ha incrementado en los últimos días porque hay padres que no quieren esperar a último momento. Los precios son de contado o con tarjeta hasta en un pago y luego hay intereses por planes en cuotas.



Un caso particular es el de Coyote, donde ofrecen descuentos de hasta el 40%, según dijo su propietaria, María Angélica Montaña. La razón es que todavía no deciden si van a continuar o no con la actividad.

Útiles para el colegio



Los útiles escolares, según un reciente relevamiento de este diario, vienen con una suba del 11,4%, la menor de los últimos 5 años. La medición se hace todos los años, para esta misma época, sobre un listado de 51 artículos entre los que hay cuadernos, cartulinas, lápices, lapiceras, temperas, fibras y cartucheras, por citar algunos.



Según la medición, el mayor salto fue durante la temporada pasada, cuando fue del 64,7%. El menor fue en el periodo 2012-201, cuando el incremento fue del 21,8%.

Cuotas, sin cambios



Por ahora, las cuotas que cobran los colegios no tienen cambios autorizados, pero después de la negociación salarial en paritarias, que aún no tienen fecha de inicio, habrá una suba, según dijo ayer la directora de Educación Privada, Nancy Mestre.



Para autorizar el incremento, la funcionaria explicó que tomarán cada caso y de acuerdo a la “realidad” del establecimiento será el porcentaje de incremento.



Evaluarán, por ejemplo, la situación edilicia, la seguridad, cantidad de alumnos, personal administrativo y porteros y gastos de electricidad, gas y agua, entre otros ítems. En San Juan hay 170 colegios de educación inicial, primaria y secundaria.