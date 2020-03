En la provincia el miedo por el coronavirus va en aumento. En las redes sociales se comparten numerosas cadenas, informaciones (que no se sabe si son reales o no) y muchos audios de supuestos médicos que dan consejos. Ante esto, la paranoia crece. En este contexto, Alina Almazán, la secretaria de Planificación del Ministerio de Salud Pública, comentó que el 107, línea que se habilitó para advertir posibles casos de coronavirus, recibe en promedio 30 llamados por día que tienen que ver con esta enfermedad. "Una de cada cuatro llamados son para consultar cuáles son los síntomas u otras cosas relacionadas al coronavirus", dijo la funcionaria y explicó cómo trabaja esta área de salud, en este caso en particular.

El 107 es la línea donde habitualmente se llama para pedir una ambulancia ante una emergencia médica. Ahora fue habilitada para atender particularmente los posibles casos de la enfermedad que mantiene en vilo al mundo. En esta oficina trabajan cerca de 130 personas. Algunos son profesionales, como los médicos y los enfermeros, y otros no, como es el caso de las personas que conducen las ambulancias o atienden los teléfonos. "Pero están todos capacitados para actuar ante estos casos", dijo Almazán al comenzar la charla.

Sobre esta línea la funcionaria comentó que de 120 llamados que reciben, en promedio por día, 30 son por este virus. "Las dudas más comunes tienen que ver con los síntomas, para saber qué tienen que hacer y cuándo deben acudir a un médico", explicó la profesional y agregó que al responder el teléfono y hablar de esta pandemia se hace un cuestionario para saber si el paciente llegó a San Juan desde algunas de las zonas con circulación activa del virus. "Si la persona responde que viajó a alguno de estos lugares se pasa a la segunda parte del cuestionario, pero si no viajaron se les brinda información para que sepan de manera segura cómo actuar y dónde consultar", dijo. Si responde que viajó a las zonas peligrosas, y si la persona tiene síntomas como tos y fiebre, se envía una ambulancia y se la traslada a alguno de los hospitales centrales (Rawson o Marcial Quiroga) para abordar el caso. Además, al hablar del trabajo específico que debe realizar el personal de las ambulancias en caso de traslado de algún paciente sospechoso la profesional comentó que estas personas están siempre provistas de un "kit de seguridad" que está conformado por herramientas que sirven para la protección durante el traslado. Estos kits están compuestos por un camisolín, gasas, guantes y barbijo. "Cuando la ambulancia regresa del traslado se hace la desinfección correspondiente de la movilidad con agua y lavandina, con las medidas de bioseguridad que tenemos para el manejo de personas con infecciones de alto contagio, como esta", explicó la profesional.

En relación a la capacitación y la actualización, la funcionaria explicó que el personal que está realizando este trabajo ya tuvo algunos cursos para estar totalmente informados. De hecho, estos trabajadores deben participar de capacitaciones a diario. Y esto no sólo incluye a las ambulancias del Estado y a su personal, sino a las de clínicas y empresas privadas, según lo que dijo Almazán.

"Además estamos con comunicación permanente con las autoridades del Ministerio de Salud Pública por lo que día a día se actualiza, por ejemplo el listado de países en los que hay circulación activa del virus", agregó y dijo que este trabajo genera un desafío diario para todos los que están en estas oficinas.

Por otra parte, desde Epidemiología de la provincia, Mónica Jofré dijo que apelan a la responsabilidad de las personas para ponerle freno a la enfermedad. "La comunidad debe tomar conciencia de que si vienen de alguno de los países donde circula el virus, que de paso les voy a comentar que EEUU se incorporó a la lista conformada por China, Corea del Sur, Japón, Irán y todo Europa, debe quedarse en su casa por 14 días", dijo y reiteró la importancia de llamar al 107.

Alumnos, aislados por prevención

Sumándose a la medida del Ministerio de Educación, en relación al aislamiento preventivo de personas que hayan viajado a las zonas de más circulación del virus, la UNSJ informó que hay tres estudiantes que llegaron de Europa y que fueron puestos al resguardo. Marcelo Soria, secretario de Posgrado y Relaciones Internacionales, comentó además que hay muchos estudiantes de países latinoamericanos que llegaron a San Juan, pero que por el momento ellos no deben permanecer aislados. "Los alumnos de Europa están recibiendo diariamente comida, para que no salgan del encierro", agregó y dijo que varios docentes sanjuaninos decidieron no viajar a capacitaciones u otras actividades académicas que se realizaban fuera del país por precaución.

Información sobre prevención

Si bien el Ministerio de Salud está brindando mucha información sobre métodos de prevención, poco se sabe del protocolo sanjuanino, en relación al coronavirus. De hecho, este medio insistió ayer durante toda la mañana, pero no obtuvo este documento. En el Centro Cívico hay hasta cartelería sobre cómo cuidarse y qué hacer ante la aparición de síntomas, entre otras cosas.