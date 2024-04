En los últimos 40 años, en ese momento tan triste y doloroso que es velar y despedir un ser amado, ÉL estuvo presente, en casi todos, con su respetuoso silencio pero con la firmeza intacta, sin dejar que esos momentos influyan en su tarea, una tarea que no es para cualquiera por que no todos tienen la templanza que se necesita. Hablamos de Oscar Ortíz, el único funebrero del Valle de las últimas cuatro décadas. El encargado de armar la capilla ardiente, cerrar los ataúdes, manejar el coche fúnebre y todo lo que tenga que ver con esos momentos que causan tanta zozobra en nuestras almas. El significado bíblico de su nombre es “la lanza de Dios” y se relaciona por ser alguien de valores y Don Oscar Verónico (ese es su nombre completo) esos valores los cultiva hasta el día de hoy. A lo largo de sus años de trabajo no solo se encargó de las tareas propias del ritual funerario, sino que era el guía para hacer los trámites y para encontrarles soluciones, principalmente para los que no contaban con los recursos económicos necesarios. Hoy, el “Negro” paso a gozar de la jubilacion, su merecida jubilacion, gran parte de nuestro Valle lo va a extrañar, porque a pesar de que su presencia siempre se relaciono con la muerte, sabiamos que nuestros seres queridos estaban en buenas manos con él. A pesar de las circunstancias difíciles con las que lidiaba, Don Oscar mantenía una actitud serena y un corazón compasivo. Nunca se dejó consumir por la tristeza o el pesimismo, sino que siempre buscó formas de aliviar el dolor de los demás. Ahora que ha llegado el momento de su jubilación, es justo que se tome un descanso y disfrute de los años que le quedan. Sin embargo, su legado perdurará en el Valle y en los corazones de aquellos a quienes ayudó. Su nombre, seguirá siendo recordado como un símbolo de fortaleza, compasión y servicio.#ValleFértilEsMiTierra #ValleFértilEsMiGente #GestiónMarioRiverod