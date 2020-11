Las últimas semanas de clases en casa están resultando un gran desafío para los padres y los chicos. La paciencia comenzó a agotarse en todos los integrantes de las familias, luego de un año estresante, y las evaluaciones de los docentes pusieron más ansiedad. Sin embargo, lejos de lo que muchos creen, esta situación no termina con el fin de las clases. Según los especialistas ahora comienza una nueva etapa. La de las vacaciones en casa. En este contexto, especialistas locales dijeron que los papás deberán reforzar la paciencia y recomiendan jugar en familia para que los niños dejen de lado la tecnología, en los tiempos de ocio, que ahora comienzan a ser mayores. Hacer campamentos en casa y jugar con barro y agua forman parte de las actividades más recomendadas para hacer durante el receso escolar y el contexto de la pandemia.

"En primera instancia recomiendo seguir fomentando el aprendizaje significativo sin descuidar lo emocional. Vimos durante este tiempo que los chicos hicieron retrocesos o se estancaron. Se atrasó el lenguaje en algunos pequeños, por ejemplo", dijo Federico García, que es psicopedagogo y resaltó que durante las vacaciones las rutinas de juegos, alimentación y actividad física son fundamentales. En cuanto a la diversión, otros especialistas dijeron que una buena opción para alejar a los chicos del uso excesivo de la tecnología son los juegos tradicionales. "Los chicos tienen que estar entretenidos y hay que sumarles actividades recreativas y de aprendizaje. Sin embargo, también hay que permitirles los momentos de aburrimiento que son donde ellos empiezan a crear. Hay que ofrecerles actividades que ellos quizás no hagan habitualmente como jugar con agua y tierra y eso los mantendrá entretenidos y los hará imaginar", dijo por su parte Fernanda Eguizábal, psicóloga especializada en niñez, y resaltó, al igual que García, que la tecnología debe estar limitada para evitar el "vicio" en los niños. "En cuanto al uso de tecnología recomiendo que se les dé la posibilidad a los chicos de elegir qué momento del día quieren jugar con la computadora, por ejemplo. Esto tiene varios beneficios, ellos eligen, aprenden a gestionar el tiempo y se los puede controlar", agregó la psicóloga. Por su parte, García resaltó que para que los chicos se alejen de la tecnología y de paso aprendan a controlar sus emociones es importante que hagan actividades también que los "bajen" y "los conecten con ellos". "Hay que enseñarles a hacer yoga, ejercicios de respiración y relajación para que puedan encontrar su eje", agregó.

Si bien las vacaciones serán totalmente diferentes a años anteriores, pues es posible que haya menos viajes, colonia y actividades en clubes (esto aún no se sabe si se habilitará o no) Gabriel Martínez, psicólogo especialista en uso de tecnología, propone buscar alternativas para que los chicos se mantengan en contacto con sus pares. Pues, dijo, esto los ayudará a mantenerse alejados de los dispositivos tecnológicos. "En la medida de lo posible debemos revivir los paseos por las plazas. Hay que hacer rutinas de paseos con los chicos dos o tres veces por semana. Otra buena opción es organizar campamentos en los fondos de las casas, los que tienen el lugar, porque esto les permite recrear", dijo y resaltó en varias oportunidades que hay que incentivar a los chicos para que ellos propongan actividades. "Si bien no todos pueden salir de vacaciones, pueden hacer pequeños viajes por el día para que sirva de aliciente ante la situación de encierro. Es importante compartir algo fuera del hogar y hacer, por ejemplo, que la tarea de los chicos sea organizar ese picnic", dijo y agregó que es bueno que inviten a algún primo o amiguito para que los acompañe.

Alimentación

Los tres especialistas reiteraron que es muy importante que los chicos sigan alimentándose de manera saludable, que hagan actividad física y eviten el sedentarismo.

Tiempo

30 minutos al día es lo que recomiendan los especialistas que los chicos usen dispositivos. Caso contrario, 60 minutos diarios como mucho.

Otras tareas

Ayudar en casa, hacer la cama y hasta hacer tareas de cocina y jardinería también son algunas de las cosas que los especialistas recomiendan para que los niños se mantengan entretenidos.