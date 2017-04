La jornada arrancó lenta, pero a la hora comenzó el desborde. Ayer, el área de Salud de la Municipalidad de Rivadavia realizó un festival para celebrar el Día del Animal que incluía la vacunación gratis de mascotas. Fue una de las actividades en la que hubo mayor participación. Los especialistas terminaron vacunando a más de un perro y gato por minuto. Este evento se realizó en el Polideportivo del Barrio Camus y con premios para todos los animales que asistieron al lugar.



Los primeros perros que llevaron a vacunar no tuvieron que esperar ni hacer fila para recibir la vacuna. La actividad arrancó a las 9 y durante la primera hora todo se desarrolló con tranquilidad por la escasa asistencia. Pero desde las 10 en adelante las mascotas tuvieron que esperar más de 5 minutos para ser vacunados, debido a la gran demanda. En media hora, los especialistas vacunaron a 40, más de una por minuto.



Familias completas llegaron con sus mascotas hasta el Polideportivo para participar de esta actividad. Cada una llevó a más de un animal para vacunar por eso la demanda creció en pocos minutos.



’Aprovechamos que es sábado y que hoy no trabajo para traer a nuestros perros que, además de vacunados, se van hasta con un regalo por ser su día’, dijo José Luis Ruíz, dueño de Tania, Brenda y Duque, dos ovejeros alemanes y un caniche.

Guadalupe Nievas y Carlos Peralta rompieron el récord de mascotas. Llevaron 6 perros para vacunar, todos con una particularidad: eran callejeros.



’Siempre que hay algún operativo de vacunación y castración llevamos a los perros sin dueño. Ya perdimos la cuenta de cuántos hemos hecho vacunar. Lo hacemos porque amamos a los animales y nos duele verlos sufrir’, dijo la joven.

Angie, la cachorra que cautivó por su dulzura

La estrella. La belleza y dulzura de Angie conquistó a todos los participantes del festival del Día del Animal.



Llegó al lugar para recibir la vacuna, pero terminó convirtiéndose en la atracción de la jornada. Se trata de Angie, una cachorra basset hound, de a penas dos meses de edad.



Desde que llegó atrapó todas las miradas y los mimos. Tanto los niños como los adultos que estaban en el Polideportivo del Barrio Camus se acercaron para hacerle una caricia. Ella no se molestó con tanta demostración de cariño, sino que hasta se tiró en el suelo boca arriba para que le hicieran cosquillitas en la panza.

Angie llegó a la casa de la familia Riveros por sus características.



‘Queríamos regalarles a nuestros hijos, de 3 y 5 años, un perrito que fuera dócil, juguetón, compañero y dulce. Averiguamos por Internet sobre las características de las distintas razas y también lo consultamos con un veterinario, y la raza basset hound es la que reúne todas esas condiciones. Así decidimos comprar a Angie, y no nos equivocamos’, dijo Carlos Riveros.



El hombre contó que desde que la cachorra llegó a su casa se convirtió en un miembro más de la familia. No sólo recibe amor y cuidados en abundancia, sino también que comparte las salidas con sus dueños.

Angie asistió al festival por el Día del Animal vestida con un abrigo de polar blanco con flores rosadas que resaltó su belleza. Ella fue una de las mascotas que encabezó el desfile por el Polideportivo cosechando el aplauso de todos los presentes. También posó sin problemas para que la gente le tomara fotos.

Homenaje

Para agasajarlos en su día, el municipio de Rivadavia le entregó una bolsa de alimento a cada gato y perro vacunado durante el festival. Las mascotas también participaron de un desfile en la zona parquizada del Polideportivo del Barrio Camus y del sorteo de premios que incluyó platos, correas, pelotas y huesos, entre otros accesorios para las mascotas.



El trabajo

De marzo a diciembre del 2016 y en el marco del Programa Tenencia Responsable de Mascotas, el municipio de Rivadavia vacunó gratis a 3.100 perros y gatos. Durante ese mismo periodo esterilizó a 2.100. Cada 15 días el área de Salud de este municipio realiza operativos de vacunación y castración. Los próximos serán el 4 de mayo, en la plaza de La Bebida; y el 5 de mayo en el Lote 20.